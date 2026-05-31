La renovación de la eólica pasa de largo en la Comunitat Valenciana

La energía eólica vive en España y en Europa un momento de expansión y modernización, con una apuesta creciente por la repotenciación de parques antiguos, es decir, la sustitución de aerogeneradores obsoletos por otros más eficientes, con mayor producción y menor impacto visual y ambiental. Sin embargo, la Comunitat Valenciana vuelve a situarse al margen de esta transformación.

Según los datos disponibles sobre la reciente convocatoria estatal de ayudas a la repotenciación de parques eólicos y centrales hidráulicas (dotada con 512 millones de euros) no se ha aprobado ninguna solicitud de repotenciación eólica procedente del territorio valenciano. Este hecho refleja la escasa actividad de proyectos de renovación eólica en la Comunitat, que ha sido la única comunidad autónoma con más de 1.000 MW instalados que no va a recibir fondos para repotenciar ningún parque.

Este dato contrasta con el impulso observado en otras comunidades autónomas, donde sí se están ejecutando proyectos de modernización de parques ya existentes. La repotenciación se considera una pieza clave de la transición energética, ya que permite producir más electricidad con menos aerogeneradores, reducir el impacto paisajístico y mejorar la eficiencia del sistema eléctrico.

Un desarrollo estancado

Según el informe de Avaesen, Energía eólica y futuro. Estado de la energía eólica y perspectivas de futuro, la Comunitat Valenciana, el desarrollo eólico se encuentra prácticamente estancado. La autonomía cuenta con unos 1.243 MW de potencia instalada, la mayoría desarrollada entre finales de los años 90 y 2012, mientras que en la última década apenas se han añadido 50 MW adicionales.

El principal factor que explica esta situación es el marco regulatorio autonómico, basado en el Plan Eólico de 2001, que ha quedado desfasado respecto a la normativa estatal y europea actual. A ello se suma una tramitación administrativa lenta y la falta de adaptación a nuevas realidades como la repotenciación o el más reciente autoconsumo colectivo con energía eólica.

El resultado es que la Comunitat Valenciana no solo está perdiendo oportunidades de inversión y empleo en el sector energético, sino que también se está quedando fuera de una de las principales palancas de modernización del sistema eléctrico en España.

Sin una actualización del marco normativo y una agilización de los procedimientos, el riesgo es que la Comunitat continúe alejándose del ritmo de transición energética nacional, europea y global.