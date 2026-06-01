La factoría de Ford en Almussafes afronta cambios sindicales a la espera del nuevo modelo Bronco

La factoría de Ford en Almussafes está inmersa en cambios. Con la plantilla a la espera del nuevo modelo Bronco que les salve de la infraproducción actual, el sindicato mayoritario de la planta -UGT- ha anunciado y sometido a votación este lunes su nueva estructura.

Con más de 400 afiliados presentes en la Casa de la Cultura de Almussafes, UGT Ford ha celebrado este lunes una asamblea, en la que José Luis Parra ha pasado a ser secretario general del sindicato, cargo que le cede Carlos Faubel, ahora nombrado secretario de acción sindical y relaciones institucionales.

Completan la estructura Paqui Margaix (secretaria de organización), Raúl Parra (adjunto a organización), Paula López (asuntos jurídicos y sociales), José Piqueras (comunicación), Beatriz Yagüe (técnicos e igualdad) y Ramón Millet (afiliación).

La asamblea se ha producido un día antes de la reunión de los representantes de los trabajadores con la dirección de la empresa para renovar el acuerdo por la electrificación, firmado en 2022, y que deberá tener lugar este martes.

Este encuentro estaba previsto para el miércoles pasado, pero desde el sindicato solicitaron trasladarla a esta semana para hacerla coincidir con la asamblea de trabajadores y "escuchar a nuestra afiliación".

Parra ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los empleados presentes, pese a que el ‘Bronco valenciano’ no tiene prevista su llegada hasta 2028. Desde UGT Ford han asegurado que el empleo se va a mantener hasta que llegue el Bronco.

Faubel ha hecho referencia a los proyectos que recientemente anunció Ford Europa. Entre ellos, además del Bronco para Almussafes, desde la compañía del óvalo adelantaron dos modelos más multienergía de los que aún no ha trascendido más información.

El hasta hoy secretario general los ha reclamado para la planta valenciana. "Esos coches nos los hemos ganado en Valencia y tienen que venir a Almussafes", en opinión de Faubel.

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Como ya adelantó este diario, sindicatos y dirección anunciaron hace dos semanas la puesta en marcha de una mesa negociadora para revisar el acuerdo para la electrificación de Almussafes que se firmó en 2022. Aquella firma fue la que concedió a Ford la adjudicación del modelo que está por llegar en 2028.