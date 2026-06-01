Joaquín Almunia: "El mundo es un 'sálvese quien pueda' y Europa no está preparada"

La Unión Europea afronta un mundo más hostil sin haber desarrollado a tiempo los instrumentos políticos, económicos y de seguridad que necesita para actuar con autonomía. Ese ha sido el diagnóstico que Joaquín Almunia, exministro y excomisario europeo, ha hecho este lunes en València, en una jornada organizada por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), con motivo de su 35 aniversario.

Almunia, que ha conversado en La Nau de la Universitat de València (UV) con Raquel Jorge -directora de Asuntos Europeos y de la Oficina en Bruselas de Adigital e investigadora asociada del Center for European Policy Studies y del Real Instituto Elcano-, ha abierto su análisis con una advertencia sobre el nuevo desorden global.

"La geopolítica se ha convertido en una pelea de gallos, entre dos gigantes, Estados Unidos y China. Estamos en un mundo en el que se lucha por el poder de manera descarnada, en el que se abandonan las reglas, se desprecia las Naciones Unidas y la Organización Mundial de Comercio", según Almunia. "Es una especie de 'sálvese quien pueda', para lo cual la Unión Europea no está dotada de instrumentos, que hubieran sido necesarios antes de que se desarrolle este panorama que nos amenaza", ha lamentado.

El excomisario ha sostenido que la UE no ha construido una "política exterior común" ni una verdadera capacidad propia de seguridad. Europa, ha dicho, "ha delegado demasiado en terceros y esa dependencia deja al continente expuesto en una etapa en la que la seguridad se ha convertido en condición previa para proteger su modelo social y su peso económico".

El exdirigente socialista insistió en que la integración comunitaria conserva un pilar poderoso, pero "incompleto". "La Unión Europea tiene un núcleo duro que es el mercado interior, pero que está incompleto. No tenemos un mercado único de energía, ni de telecomunicaciones y digitalización, tenemos un mercado de capitales básicamente fragmentado". Esas carencias, ha advertido, "limitan la capacidad de competir en sectores estratégicos".

Joaquín Almunia, este lunes, en València, por los 35 años del IVIE. / Miguel Ángel Montesinos

No obstante, Almunia ha defendido que el poder comercial europeo "sigue siendo una baza", con acuerdos "que hace poco parecían improbables", como los avances con India o Mercosur, que -en su opinión- sería "una tragedia", si no saliera adelante.

"Fallos evidentes"

Pero ha alertado de que la ambición exterior solo será eficaz si se refuerza antes el proyecto común: "Sin un mercado único completo, nuestros acuerdos comerciales van a tener fallos evidentes. Tenemos potencia investigadora en Europa, pero no sabemos cómo llevarla hasta sus últimas consecuencias, en el aspecto económico".

Entre otros aspectos, Raquel Jorge incidió durante su intervención en la defensa europea. "Necesitamos invertir en la base industrial de defensa, activar nuevos instrumentos de financiación pública para poder invertir en estas empresas y también agilizar para que inversores privados que existen en Europa tengan ese interés en invertir en defensa".

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El moderador del diálogo, Joaquín Maudos, catedrático de la Universitat de València y director adjunto de Investigación del IVIE, resumió el nuevo contexto en cuatro características: "Hay mayor rivalidad entre grandes potencias, sobre todo China y Estados Unidos; la incertidumbre energética que amenaza en distinto grado a las diferentes economías; la revolución tecnológica con distintos niveles de avance; y la aparición en la escena internacional de Donald Trump, cambiando las reglas del juego previas".