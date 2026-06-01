El jurado de los Premios Rei Jaume I se reúne para designar a los siete ganadores de 2026

València se llena esta semana de ganadores del Nobel. La 38 ª edición de los Premios Jaume I se prepara para escoger a los siete galardonados de este año 2026. La elección, cuyo anuncio será el próximo 2 de junio, contará con un jurado del que forman parte algo más de 100 empresarios y científicos de reconocido prestigio; entre ellos, 25 Nobel. Nunca una edición ha contado con tantos premiados de este prestigioso galardón en el jurado, por lo que esta será recordada como la cita con más Nobel de su historia. Entre las novedades en el plantel, tal como informó recientemente este diario, se encuentran Benjamin List (Química en 2022) y Gary Ruckun (Medicina, 2024).

Formados por científicos y empresarios de amplio reconocimiento a nivel mundial, desde 1989 hasta hoy, destaca la participación de más de 69 ganadores del Premio Nobel En los últimos años, con el interés de que compartan esta experiencia, se invita también a jóvenes científicos, formados en España y con un destacado 'curriculum vitae' que les ha llevado a trabajar en los más importantes centros de investigación.

Durante los días de la reunión, los miembros de los jurados se involucran en distintas actividades en la Comunitat Valenciana, coloquios, charlas y visitas a centros de investigación o institutos tecnológicos que facilitan el conocimiento del tejido científico actual. Tras la deliberación de los jurados se celebra el acto de proclamación de los ganadores en el Palau de la Generalitat, este marte 2 de junio. Antes, como cada año, el plantel se reunirá en el Convento General del Cuartel de Santo Domingo, donde se realizará una declaración institucional de estos galardones que dirigen el empresario Vicente Boluda (presidente de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados) y el catedrático de Economía Javier Quesada, (presidente ejecutivo de los premios Rei Jaume I).

Categorías

Los aspirantes por cada una de las categorías se reparten de la siguiente manera: en la categoría de Investigación Básica compiten 44 candidaturas, el galardón con mayor número, y 12 de ellas son mujeres; en la de Economía, hay un total de 16 aspirantes y casi la mitad, 7, son mujeres; en Investigación Biomédica, ellas representan el 33 % de un total de 32 contendientes; en Investigación Clínica y Salud Pública, se han presentado 33 personas y solo seis son mujeres; en Medio Ambiente, hay un total de 31 candidaturas, ocho de corte femenino; en Nuevas Tecnologías, compiten 42 aspirantes, 11 de ellos mujeres; y, por último, en la categoría de Revelación Empresarial, se han presentado 42 candidaturas, 13 de ellas lideradas por mujeres.

Noticias relacionadas

Una de las grandes novedades de la edición, es que la alcaldesa de València, María José Català,recibirá a los miembros del jurado en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de València, antes de disfrutar de una mascletà que se disparará el día 1 de junio a las 20 horas en la misma plaza.