La logística valenciana reclama más infraestructuras para seguir creciendo

El sector de la logística se ha consolidado como un pilar clave en la economía valenciana. La posición estratégica de la Comunitat Valenciana a nivel geográfico, el crecimiento del Puerto de València, la expansión de nuevas plataformas empresariales en el área metropolitana de València o el auge del comercio internacional son algunos de los factores que han posicionado a la autonomía como uno de los grandes nodos de distribución del sur de Europa. Un hito que ahora plantea nuevas necesidades para que las empresas puedan seguir creciendo y mantener la competitividad, entre ellas la de disponer de infraestructuras modernas y preparadas para atender las necesidades actuales y reforzar las conexiones garantizando la movilidad.

Esa es una de las principales conclusiones que se sacaron durante el Foro Logística e Infraestructuras, un encuentro organizado por Levante-EMV en el que representantes institucionales, empresariales y municipales debatieron sobre las oportunidades que ofrece el sector logístico actualmente, pero también de los retos a los que se debe hacer frente para alcanzar el liderazgo nacional e internacional.

El encuentro, celebrado en Feria Valencia y organizado con la colaboración de Europea de Carretillas, Trablisa y los ayuntamientos de Riba-roja de Túria, Loriguilla y Cheste, arrancó con la intervención del director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí, que destacó que la logística «ha dejado de ser una actividad periférica para convertirse en un motor económico, laboral y territorial de primer orden».

El director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí, fue el encargado de abrir el Foro Logística e Infraestructuras. / Fernando Bustamante

Durante su discurso, incidió en que el debate ya no debe centrarse únicamente en el crecimiento del sector, sino en «cómo debe crecer», apostando por una planificación «equilibrada, eficiente y útil» basada en infraestructuras, sostenibilidad, innovación y talento. Asimismo, reclamó una estrategia conjunta entre empresas y administraciones para afrontar retos como la automatización, la Inteligencia Artificial o la descarbonización.

«La logística será una de las claves de la competitividad valenciana en los próximos años — predijo – Pero su éxito dependerá de que sepamos combinar crecimiento, planificación, innovación y sostenibilidad»

Reforzar los accesos al puerto

El núcleo central del foro fue una mesa de debate moderada por la periodista de Levante-EMV, Pilar Olaya, en la que participaron el presidente de Propeller Valencia, Alfredo Soler; la secretaria general de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Inmaculada García; la responsable de experiencia cliente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Marta Alborch; el alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga; la alcaldesa de Loriguilla, Montse Cervera; el alcalde de Cheste, José Morell; el CEO de Europea de Carretillas, Marcos Blasco Lagunas; y el director comercial de la delegación de Trablisa en la Comunitat Valenciana y Murcia, Cristóbal Molina.

Durante sus respectivas intervenciones, todos coincidieron en señalar la inversión en infraestructuras de transporte como uno de los principales retos a los que se enfrenta el sector. Así, pusieron el foco en carreteras como la A3, la A7 o el bypass, vías con una gran densidad de tráfico diario en las que urge actuar al conectar el puerto de València con las principales áreas industriales de la provincia. «Los colapsos impiden a las empresas trabajar con la competitividad que exige el mercado», alertó Raga.

Pilar Olaya, Inmaculada García, María José Martínez, Robert Raga, Joan-Carles Martí, Montse Cervera, Marta Alborch, Alfredo Soler, Cristóbal Molina y Marcos Blasco. / Fernando Bustamante

Otro de los puntos más comentados durante el debate fue el papel clave que ha jugado —y juega— el Puerto de València en el crecimiento del sector logístico valenciano y que ha sido clave en el posicionamiento de muchas empresas. De ahí que Alfredo Soler reclamara consenso político para «acelerar la conexión del puerto» y ejecutar un nuevo acceso, una actuación imprescindible en ante la ampliación que se va a llevar a cabo en la terminal que va a duplicar su capacidad. «Si ahora hay problemas, esto va a ser peor», advirtió.

Mejorar los accesos a polígonos

Por su parte, el CEO de Europea de Carretillas, Marcos Blasco, puso el foco en las complicaciones que afrontan las pequeñas y medianas empresas para acceder a instalaciones adecuadas debido a los altos precios del suelo logístico y reclamó medidas para incrementar la superficie. Cuestionó, además, el estado en el que se encuentran muchos polígonos industriales y sus accesos que, criticó, «son muy mejorables y no están a la altura de una provincia que quiere ser realmente puntera a nivel europeo o mundial en logística».

Un argumento que subrayó la alcaldesa de Loriguilla, Monste Cervera, que incidió en la importancia de invertir en infraestructuras, no solo para descongestionar los accesos a las áreas industriales y mejorar su competitividad, sino también para «reforzar la capacidad de los municipios ante emergencias».

Colaboración entre administraciones

Para que el sector logístico pueda seguir creciendo, coincidieron los exponentes, también es muy importante reforzar la colaboración público-privada. En este punto, la Secretaria General de la CEV, Inmaculada García, reivindicó el asociacionismo empresarial, una alternativa efectiva porque «agiliza la comunicación con las administraciones y permite que las empresas puedan trasladar sus reivindicaciones.

La periodista Pilar Olaya fue la encargada de moderar la mesa debate con representantes empresariales, institucionales y municipales. / Fernando Bustamante

Asimismo, habló de las dificultades que afrontan muchas compañías para capturar talento y formar a los trabajadores. Así, planteó «hacer pedagogía para que los jóvenes se acerquen a las empresas logísticas, un sector con un potencial de crecimiento muy interesante». También, trabajar con los centros de formación para que dispongan de grados de FP de Transporte y Logística y «poder adaptar los temarios para que se ajusten a las necesidades que tenemos», agregó el presidente de Propeller.

Digitalizar los procesos

Durante el foro también se habló de los cambios derivados por la situación geopolítica y por la implantación de la tecnología, dos retos del futuro. «Es fundamental digitalizar todos los procesos», afirmó la responsable de experiencia cliente de Valenciaport, Marta Alborch, que incidió en la «multitud» de agentes que intervienen en la cadena logística, «todos ellos igual de importantes».

Así, recordó que para optimizar resultados, la Autoridad Portuaria de Valencia ha creado una herramienta donde cada eslabón logístico comparte información, lo que permite tener mayor control y, además, eliminar el uso de papel.

Por su parte, el director comercial de Trablisa en la Comunitat Valenciana, Cristóbal Molina, agregó la importancia de que las empresas que se dedican al sector logístico inviertan en tecnología «porque si no no se podría llevar a cabo la reducción de costes, y eso resta competitividad». Advirtió, eso sí, que el auge de la automatización «requiere personal cada vez más especializado».

El alcalde de Cheste, José Morell, fue el encargado de cerrar el debate. Durante su intervención aprovechó para reclamar a las administraciones supramunicipales mayor agilidad para que los municipios puedan desarrollar más suelo industrial. «No puede ser que aprobar una tramitación lleve lustros. No digo que no deba haber controles administrativos, pero puede haber un equilibrio», sentenció el primer edil.

Más de 56.000 trabajadores

La encargada de clausurar el Foro Logística e Infraestructuras fue la directora general de Infraestructuras y Transporte Terrestre de la Generalitat Valenciana, María José Martínez, que centró su intervención en la necesidad de agilizar la planificación y ejecución de infraestructuras para consolidar a la Comunitat Valenciana como uno de los grandes polos logísticos del Mediterráneo.

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La directora general de Infraestructuras y Transporte Terrestre de la Generalitat Valenciana, María José Martínez, durante su internvención en el Foro Logística e Infraestructuras. / Fernando Bustamante

«La Comunitat Valenciana es uno de los territorios logísticos más dinámicos del Mediterráneo», subrayó, antes de recordar que el sector representa en la actualidad el 4,6% del PIB y cuenta con más de 56.000 empleos en la autonomía.