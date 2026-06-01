María José Martínez, directora General de Infraestructuras: «Necesitamos la mejora de los accesos al puerto y potenciar el ferrocarril»

La directora general de Infraestructuras y Transporte Terrestre de la Generalitat Valenciana, María José Martínez, clausuró el Foro Logística e Infraestructuras organizado por Levante-EMV en Feria Valencia con una intervención centrada en la necesidad de agilizar la planificación y ejecución de infraestructuras para consolidar a la Comunitat Valenciana como uno de los grandes polos logísticos del Mediterráneo. «La Comunitat Valenciana es uno de los territorios logísticos más dinámicos del Mediterráneo», subrayó, antes de recordar que en la actualidad el sector representa el 4,6% del PIB y cuenta con más de 56.000 empleos en la autonomía.

Tras escuchar las intervenciones de representantes institucionales, empresariales y municipales durante la mesa de debate, Martínez defendió que la logística debe abordarse «como un tema transversal, de planificación y de futuro» y advirtió que «el desarrollo del suelo no puede ir aislado de las infraestructuras». En este sentido, reclamó una mayor coordinación entre administraciones para evitar bloqueos urbanísticos y retrasos en proyectos estratégicos. «No nos podemos tirar diez años para aprobar un Plan General o el proyecto de una carretera o de una vía ferroviaria», afirmó.

Buscar el equilibrio

La directora general incidió además en las dificultades que afronta el desarrollo de nuevas infraestructuras por la complejidad administrativa y ambiental de las tramitaciones. «Las infraestructuras son necesarias. Sin movilidad no podemos tener logística, no podemos tener crecimiento», señaló al tiempo que defendió encontrar «un equilibrio entre ser garantistas, pero ágiles». Martínez también reclamó inversiones clave para la Comunitat Valenciana, especialmente en los accesos al puerto de València y en el desarrollo ferroviario. «Necesitamos la mejora de los accesos al puerto, el acceso norte y sobre todo potenciar el ferrocarril, la línea C-3 y el corredor mediterráneo», indicó.

Pilar Olaya, Inmaculada García, María José Martínez, Robert Raga, Joan-Carles Martí, Montse Cervera, Marta Alborch, Alfredo Soler, Cristóbal Molina y Marcos Blasco. / Fernando Bustamante

Durante su intervención, repasó algunos de los proyectos en marcha impulsados por la Generalitat Valenciana, como el desdoblamiento de la V-32, mejoras en accesos industriales o el desarrollo de infraestructuras intermodales vinculadas al puerto. Además, puso el foco en la movilidad metropolitana y en la necesidad de reforzar el transporte público para descongestionar vías como la V-30 o el bypass.

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«Tenemos un reto por delante»

Como cierre, Martínez apeló a la colaboración público-privada y a la necesidad de acelerar la toma de decisiones. «La Comunitat Valenciana tiene todos los elementos para consolidarse como uno de los grandes hubs logísticos del Mediterráneo», aseguró. «Tenemos un reto importante por delante, pero no podemos perder esta oportunidad y estoy segura de que los valencianos no la vamos a perder», concluyó la representante autonómica.