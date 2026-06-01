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Distrito portuario, la actualidad del sector

Los puertos de Valencia, Barcelona y Algeciras compiten por los tráficos de China

Las navieras aceleran la puesta en marcha de ‘corredores verdes’ porque los puertos están obligados a reducir un 20% los gases de efecto invernadero para el año 2030

Puerto de Shanghai, el más grande del mundo en tráfico de contenedores, en una imagen de archivo.

Puerto de Shanghai, el más grande del mundo en tráfico de contenedores, en una imagen de archivo. / QILAI SHEN

José Luis Zaragozá

José Luis Zaragozá

València

Los grandes puertos españoles del Mediterráneo (València, Barcelona y Algeciras) aceleran su carrera comercial por atraer más tráfico de mercancías de Asia a través de los llamados ‘corredores marítimos verdes’, una exigencia de la Organización Marítima Internacional (OMI) para descarbonizar la cadena logística y que en la práctica conlleva reducir en un 20% los gases de efecto invernadero en 2030 respecto a los niveles actuales.

Mientras València y Algeciras apuestan por el emplazamiento chino de Ningbo-Zhoushan, Barcelona ha sellado un acuerdo con el Puerto de Shanghái para fortalecer las relaciones bilaterales y crear un corredor marítimo verde.

La estrategia de los grandes puertos españoles tiene que ver con la entrada en vigor de las normativas de la Unión Europea, que aplica ya fuertes penalizaciones económicas a los barcos contaminantes que atracan en suelo europeo. Los citados corredores verdes permiten coordinar la infraestructura portuaria con las navieras para evitar estas sanciones.

Principal socio comercial

China continúa siendo el principal socio comercial de Valenciaport tanto en tráfico de contenedores como en volumen total de mercancías. El puerto de Ningbo-Zhoushan es, además, uno de los principales nodos logísticos marítimos del mundo y un enclave estratégico dentro de las rutas comerciales entre Asia y Europa.

En lo que va de año, los intercambios de Valenciaport con el país asiático han superado los 3,3 millones de toneladas, un 23,78 % más que en el mismo periodo de 2025. En TEU (unidad de contenedor de veinte pies o 6,1 metros de longitud), el tráfico alcanzó las 308.206 unidades, con un incremento del 25,25 %. China se consolidó como el principal socio comercial del puerto de València en 2025, concentrando más de la mitad de las importaciones y experimentando incrementos interanuales de hasta el 30% en los intercambios. El gigante asiático actuó como el gran motor del recinto valenciano, que cerró el año con un volumen total de 5.662.661 TEU.

Valenciaport y el puerto de Ningbo han apoyado la firma de un acuerdo pionero entre la naviera MSC, Senior Auto, China Waterborne Transport Research Institute y la Fundación Valenciaport para la activación práctica del corredor verde entre los dos puertos, vinculado al servicio marítimo ‘Jade’ de la naviera MSC. Esta iniciativa se ha puesto en marcha en el marco del Maritime Silk Road Port Cooperation Forum celebrado en Ningbo, donde la presidenta de la Autoridad Portuaria de València, Mar Chao, ha participado también en distintos encuentros institucionales.

Energías limpias

La manera de poner en marcha corredores verdes tiene que ver con el suministro de combustibles de nueva generación a los buques que cubren los trayectos entre los citados emplazamientos marítimos españoles y los de China. Los barcos de gran tonelaje no pueden descarbonizarse de forma aislada si los puertos de destino no ofrecen el combustible adecuado. Al unirse con los gigantes asiáticos, se garantiza que un barco propulsado por energías limpias pueda repostar tanto en el origen como en el destino, resolviendo el dilema operativo del sector.

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Además, las emisiones de gases de efecto invernadero no solo se producen navegando, sino también durante las ineficiencias en los puertos. Por eso, se coordinarán las escalas para evitar que los megabuques tengan que fondear esperando turno con los motores encendidos, reduciendo el consumo drásticamente.

Generalitat y MSC exploran oportunidades de inversión

El vicepresidente segundo del Consell, José Díez, ha mantenido recientemente un encuentro de trabajo con una delegación de Grupo MSC Cruceros. En este encuentro se abordaron posibles oportunidades de inversión vinculadas a autonomía. La división de cruceros de MSC muestra un progreso claro y constante en materia de descarbonización, gestión responsable de los destinos, biodiversidad e iniciativas relacionadas con la plantilla, al tiempo que las dos líneas de cruceros siguen creciendo a nivel mundial. Según un informe de Valenciaport, anualmente escalan unos 267 cruceros en el recinto del Grao, con cerca de 800.000 pasajeros y un impacto económico de 70 millones de euros. Cada crucerista gasta de media 146 euros, que repercute en los comercios, hostelería y transporte, entre otros sectores.

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