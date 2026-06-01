LABORAL
Desajuste en el mercado laboral: la sobrecualificación atasca a los universitarios valencianos
Una de cada cinco ofertas de trabajo que salen al mercado requiere FP, frente al tan solo un 10% que pide titulación universitaria
Este próximo martes, miércoles y jueves miles de estudiantes valencianos se enfrentan a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) y con ella, a una de sus primeras grandes decisiones de futuro: qué estudiar y hacia dónde orientar su trayectoria profesional. Más allá de la nota de corte, la pregunta que surge también es qué mercado laboral les espera cuando terminen sus estudios: peso de la titulación, papel de la FP técnica, los idiomas, la falta de perfiles especializados y el impacto de la IA en los puestos de entrada.
La sobrecualificación se acentúa entre los jóvenes valencianos que acceden al mercado laboral. Y es que, la titulación importa, si bien no garantiza el encaje con la demanda porque un tercio de los candidatos tiene estudios universitarios, si bien solo el 10% de las vacantes de empleo requieren esa titulación. Mientras, el 21% de las ofertas de empleo requiere tener estudios de Formación Profesional, de forma que la FP técnica emerge como una vía clave para responder a las necesidades reales del mercado. Así lo constata un estudio elaborado por Infojobs, tomando como base el informe, realizado junto a Esade, 'Estado del Mercado Laboral en España'.
El análisis permite identificar qué peso tienen hoy la formación, la experiencia y las competencias en el ámbito profesional de los perfiles jóvenes, así como las principales tendencias que están marcando la entrada al primer empleo en un entorno cada vez más exigente y condicionado por la transformación tecnológica.
El papel de la FP
Del informe de InfoJobs-Esade también se extrae que la formación sigue siendo un requisito clave en el acceso al empleo, aunque con una distribución diversa según las vacantes. En concreto, el 37% de las ofertas publicadas solicita estudios básicos, frente a las ya citadas 21% de Formación Profesional y el 10%, de estudios universitarios. Respecto a la experiencia profesional, el 54% solicita entre uno y dos años de experiencia profesional.
En este sentido, el mapa de la oferta confirma que una parte relevante de la demanda laboral se concentra en áreas como comercial y ventas (16% del total); compras, logística y almacén (15%); profesiones, artes y oficios (12%) o calidad, producción e I+D (7%), junto con otras como ingenierías y técnicas o informática y telecomunicaciones, que siguen teniendo un peso relevante en la demanda de perfiles especializados.
Dentro de estas áreas, las posiciones más solicitadas reflejan claramente la necesidad de talento técnico y operativo: desde mozos/as de almacén o conductores/as de vehículo de reparto– entre los puestos con mayor volumen de vacantes– hasta técnicos/as de mantenimiento, operarios/as industriales, perfiles de producción, instaladores/as eléctricos/as, soldadores/as o mecánicos/as industriales. En el ámbito tecnológico y de ingeniería, destacan también aquellas vinculadas a desarrollo, soporte técnico o ingeniería de procesos, que requieren de una mayor cualificación y especialización.
Idiomas
También el conocimiento de idiomas puede ir acompañado de una mejora en la retribución. El inglés supone un incremento medio cercano a los 1.000 euros anuales en las vacantes que lo requieren, mientras que el italiano puede elevar el salario en torno a los 400 euros. En el caso del alemán, el impacto es más significativo: las vacantes que lo solicitan alcanzan de media los 40.872 euros anuales, frente a los 27.336 euros de media que contabilizan todas las del portal de empleo.
Suscríbete para seguir leyendo
- El tiempo en la Comunitat Valenciana este fin de semana: aviso amarillo por fuertes tormentas tras un viernes de calor récord
- Las Fallas 2027 preparan un cambio definitivo: tres días de Ofrenda y cambio en la 'plantà
- El Ayuntamiento de València prepara el derribo del quiosco-bar del Parterre para salvar el ficus monumental
- El 80 % de los profesores vota mantener la huelga indefinida pero la mayoría apuesta por rebajar la movilización
- Al santuario, de dirigir un restaurante con estrellas michelin a regentar un restaurante rural
- El Consell sostiene que la tutela del bebé de Oliva se basa en informes municipales “contundentes” y se compromete a revisar el expediente
- La Estación Central de València tendrá una gran marquesina y luz natural en todos sus niveles
- Más de 80 camiones diarios trabajan a contrarreloj para recuperar la arena arrastrada por el temporal Harry en Tavernes de la Valldigna antes del verano