Desajuste en el mercado laboral: la sobrecualificación atasca a los universitarios valencianos

Este próximo martes, miércoles y jueves miles de estudiantes valencianos se enfrentan a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) y con ella, a una de sus primeras grandes decisiones de futuro: qué estudiar y hacia dónde orientar su trayectoria profesional. Más allá de la nota de corte, la pregunta que surge también es qué mercado laboral les espera cuando terminen sus estudios: peso de la titulación, papel de la FP técnica, los idiomas, la falta de perfiles especializados y el impacto de la IA en los puestos de entrada.

La sobrecualificación se acentúa entre los jóvenes valencianos que acceden al mercado laboral. Y es que, la titulación importa, si bien no garantiza el encaje con la demanda porque un tercio de los candidatos tiene estudios universitarios, si bien solo el 10% de las vacantes de empleo requieren esa titulación. Mientras, el 21% de las ofertas de empleo requiere tener estudios de Formación Profesional, de forma que la FP técnica emerge como una vía clave para responder a las necesidades reales del mercado. Así lo constata un estudio elaborado por Infojobs, tomando como base el informe, realizado junto a Esade, 'Estado del Mercado Laboral en España'.

El análisis permite identificar qué peso tienen hoy la formación, la experiencia y las competencias en el ámbito profesional de los perfiles jóvenes, así como las principales tendencias que están marcando la entrada al primer empleo en un entorno cada vez más exigente y condicionado por la transformación tecnológica.

El papel de la FP

Del informe de InfoJobs-Esade también se extrae que la formación sigue siendo un requisito clave en el acceso al empleo, aunque con una distribución diversa según las vacantes. En concreto, el 37% de las ofertas publicadas solicita estudios básicos, frente a las ya citadas 21% de Formación Profesional y el 10%, de estudios universitarios. Respecto a la experiencia profesional, el 54% solicita entre uno y dos años de experiencia profesional.

En este sentido, el mapa de la oferta confirma que una parte relevante de la demanda laboral se concentra en áreas como comercial y ventas (16% del total); compras, logística y almacén (15%); profesiones, artes y oficios (12%) o calidad, producción e I+D (7%), junto con otras como ingenierías y técnicas o informática y telecomunicaciones, que siguen teniendo un peso relevante en la demanda de perfiles especializados.

Alumnos a la entrada del examen de la PAU, en una imagen de junio de 2025. / E.P.

Dentro de estas áreas, las posiciones más solicitadas reflejan claramente la necesidad de talento técnico y operativo: desde mozos/as de almacén o conductores/as de vehículo de reparto– entre los puestos con mayor volumen de vacantes– hasta técnicos/as de mantenimiento, operarios/as industriales, perfiles de producción, instaladores/as eléctricos/as, soldadores/as o mecánicos/as industriales. En el ámbito tecnológico y de ingeniería, destacan también aquellas vinculadas a desarrollo, soporte técnico o ingeniería de procesos, que requieren de una mayor cualificación y especialización.

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Idiomas

También el conocimiento de idiomas puede ir acompañado de una mejora en la retribución. El inglés supone un incremento medio cercano a los 1.000 euros anuales en las vacantes que lo requieren, mientras que el italiano puede elevar el salario en torno a los 400 euros. En el caso del alemán, el impacto es más significativo: las vacantes que lo solicitan alcanzan de media los 40.872 euros anuales, frente a los 27.336 euros de media que contabilizan todas las del portal de empleo.