Los centros comerciales de València volverán a abrir los domingos desde junio: fechas, horarios y excepciones

Los centros comerciales de València recuperan la apertura en domingos y festivos con la llegada del periodo autorizado para las grandes superficies situadas en Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT). Esta medida permitirá ampliar la actividad comercial durante los días no laborales en una parte destacada del calendario.

En la Comunitat Valenciana, la apertura de comercios en domingos y festivos está limitada por norma general. Solo se permite en los días habilitados cada año por la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, además de los supuestos contemplados para determinados espacios comerciales.

Para 2026, los días autorizados con carácter general son el 4 y el 11 de enero; el 3 y el 5 de abril; el 5 de julio; el 15 de agosto; el 12 de octubre; el 29 de noviembre; y el 13, 20 y 27 de diciembre.

Sin embargo, las grandes superficies ubicadas en Zonas de Gran Afluencia Turística cuentan con una autorización específica que les permite abrir todos los domingos y festivos dentro del periodo establecido por la Generalitat Valenciana.

Cuándo abren los centros comerciales los domingos en València

La reapertura dominical de los centros comerciales de València comenzará el próximo 15 de junio. Desde esa fecha, los complejos situados en Zonas de Gran Afluencia Turística podrán abrir sus puertas todos los domingos y festivos hasta el 5 de enero.

Esta autorización afectará tanto a las zonas de ocio y restauración como a los establecimientos comerciales integrados en estos centros.

No obstante, quedan fuera de esta ampliación de horarios varias fechas concretas: el 19 de marzo, el 9 de octubre, el 25 de diciembre y el 1 de enero. También se excluye el 26 de diciembre cuando sea declarado festivo por el traslado de la festividad de Navidad.

La ampliación de aperturas responde a la demanda de clientes locales y turistas, en un contexto en el que el domingo se ha consolidado como una jornada de elevada actividad comercial. Además, esta medida busca favorecer el empleo y dinamizar el comercio.

Centro Comercial Arena / ED

Horarios de apertura de los centros comerciales de València

Estos son los horarios previstos para los centros comerciales de Valencia a partir del 15 de junio:

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