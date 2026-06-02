Comercio
Los centros comerciales de València volverán a abrir los domingos desde junio: fechas, horarios y excepciones
Los centros comerciales situados en Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT) en València podrán abrir todos los domingos y festivos a partir del 15 de junio hasta el 5 de enero
Los centros comerciales de València recuperan la apertura en domingos y festivos con la llegada del periodo autorizado para las grandes superficies situadas en Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT). Esta medida permitirá ampliar la actividad comercial durante los días no laborales en una parte destacada del calendario.
En la Comunitat Valenciana, la apertura de comercios en domingos y festivos está limitada por norma general. Solo se permite en los días habilitados cada año por la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, además de los supuestos contemplados para determinados espacios comerciales.
Para 2026, los días autorizados con carácter general son el 4 y el 11 de enero; el 3 y el 5 de abril; el 5 de julio; el 15 de agosto; el 12 de octubre; el 29 de noviembre; y el 13, 20 y 27 de diciembre.
Sin embargo, las grandes superficies ubicadas en Zonas de Gran Afluencia Turística cuentan con una autorización específica que les permite abrir todos los domingos y festivos dentro del periodo establecido por la Generalitat Valenciana.
Cuándo abren los centros comerciales los domingos en València
La reapertura dominical de los centros comerciales de València comenzará el próximo 15 de junio. Desde esa fecha, los complejos situados en Zonas de Gran Afluencia Turística podrán abrir sus puertas todos los domingos y festivos hasta el 5 de enero.
Esta autorización afectará tanto a las zonas de ocio y restauración como a los establecimientos comerciales integrados en estos centros.
No obstante, quedan fuera de esta ampliación de horarios varias fechas concretas: el 19 de marzo, el 9 de octubre, el 25 de diciembre y el 1 de enero. También se excluye el 26 de diciembre cuando sea declarado festivo por el traslado de la festividad de Navidad.
La ampliación de aperturas responde a la demanda de clientes locales y turistas, en un contexto en el que el domingo se ha consolidado como una jornada de elevada actividad comercial. Además, esta medida busca favorecer el empleo y dinamizar el comercio.
Horarios de apertura de los centros comerciales de València
Estos son los horarios previstos para los centros comerciales de Valencia a partir del 15 de junio:
- Centro comercial Arena: domingos y festivos desde el 15 de junio, de 11:00 a 21:00 horas.
- Nuevo Centro: domingos desde el 15 de junio, de 11:00 a 21:00 horas.
- El Saler: domingos y festivos desde el 15 de junio, de 11:00 a 21:00 horas.
- Aqua Multiespacio: domingos y festivos desde el 15 de junio, de 11:00 a 21:00 horas.
- El Corte Inglés: domingos y festivos desde el 15 de junio, de 11:00 a 21:00 horas.
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