La Comunitat Valenciana acumula 3,5 millones de turistas extranjeros hasta abril

Si nada se tuerce en el camino, la Comunitat Valenciana se encamina este año hacia otro récord en la llegada de turistas extranjeros. Así lo indican los datos de abril hechos públicos hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Tras contabilizar 1,29 millones de visitantes procedentes del exterior solo en dicho mes con el mayor incremento interanual de las principales autonomías turísticas españolas -un 15,6 %-, la Comunitat acumula 3,54 millones de viajeros internacionales en el primer cuatrimestre del ejercicio.

Esta cifra implica un incremento del 9,2 % respecto al período comprendido entre enero y abril del año pasado. En 2025, la Comunitat Valenciana batió un récord de visitantes extranjeros al sumar 12,4 millones al cierre del ejercicio. Si se repetiera la cifra del primer cuatrimestre de 2026 en los dos siguientes, la autonomía se acercaría a los 11 millones sin contar que julio y agosto son los dos meses de temporada alta. Por tanto, se superarán los 12,4 millones y habrá nuevo récord. Fácilmente, la estadística se situará por encima de los 13 millones, cerca de los 13,5.

Mayor subida

Como ya sucedió en el mes de abril, la Comunitat Valenciana sigue siendo en el acumulado anual el territorio que registra el mayor crecimiento. Casi triplica el 3,4 % de la media nacional. España recibió entre enero y abril a 25,6 millones de viajeros extranjeros. El dato valenciano de los 3,5 millones de visitantes es superior al de Baleares (2,2) y Madrid (3,09) entre las principales autonomías turísticas, pero queda por detrás de Cataluña (5,3), Canarias (5,6) y Andalucía (4,1).

Viajeros en el aeropuerto de Alicante / AXEL ALVAREZ

El INE no da un detalle por territorios, pero en el conjunto de España el mayor número de visitantes en abril provino del Reino Unido, seguido por Francia y Alemania. El podio se repite de forma idéntica cuando se analiza el acumulado anual.

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Gasto

Por otro lado, el INE también ha dado a conocer hoy la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur), que pone de relieve que los visitantes procedentes del exterior se dejaron en la Comunitat Valenciana 1.463 millones de euros, con un incremento del 16,6% en términos interanuales. El gasto medio por turista se situó en 1.132 euros, con un alza de solo el 0,9 %. En el conjunto de España, este dato fue de 11.686 millones de euros, con un subida del 7,4 %, con británicos, alemanes y franceses ocupando las tres primeras posiciones.