El coste del alquiler se enfría en Valencia mientras se dispara un 20 % junto a la gigafactoría

El coste del alquiler se está enfriando en Valencia mientras se ha disparado en el entorno de la gigafactoría de Volkswagen con la llegada de los trabajadores que construyen la fábrica y a la espera de los operarios de la planta. El precio de los arrendamientos ha subido en el último año en Puerto de Sagunto un 18,3 % hasta situar el alquiler medio de un piso de 90 metros en 1.062 euros.

El incremento en Sagunt es del 13,4 % con un coste medio del arrendamiento de 960 euros. La situación se puede agravar en los próximos meses cuando empiece a producir celdas la gigafactoría de Volkswagen. En cualquier caso, PowerCo (la filial de baterías de Volkswagen) va a habilitar un servicio de autobuses como Ford para transportar diariamente a sus trabajadores desde València y otras poblaciones del área metropolitana.

En el resto de Valencia el precio de las rentas se está frenando. En el caso del Cap i Casal, tras tres años de subida a doble dígito el precio de oferta de los alquileres se ha incrementado un 5 % en los últimos doce meses. Ante la escalada de precios, las inmobiliarias han comprobado que a los propietarios les cuesta alquilar su vivienda cuando el arrendamiento supera los 1.200 euros.

El precio de los arrendamientos en València está ahora mismo en su máximo histórico y es casi el doble que durante la burbuja inmobiliaria de hace 18 años (cuando se alcanzaron niveles de récord). Los distritos más caros son Ciutat Vella (20 euros el metro cuadrado), l'Eixample (17,5 euros) y Poblats Marítims (16,5 euros).

Área metropolitana

El alto coste de alquilar en València ha trasladado la demanda al área metropolitana. El 31,8 % de las personas que buscan una vivienda de alquiler habitual en el Cap i Casal tienen que desplazarse a la periferia, según admite la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Asicval).

En el área metropolitana, los precios solo han subido en el último año un 1,4 % en Alboraia (que históricamente tiene un precio del alquiler más caro que en València) y un 3,9 % en Torrent. En la capital de l'Horta Sud los precios de los arrendamientos han caído un 1 % en el último trimestre pese a la presión de la demanda.

Cambio de ciclo

El enfriamiento de las subidas se produce en un momento en el que vivir de alquiler en la Comunitat Valenciana es más caro que nunca, según un análisis del Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro. El precio medio del arrendamiento en la Comunitat Valenciana es de 1.032 euros, lo que la sitúa entre las comunidades autónomas más caras del país, junto con Baleares, Madrid, Cataluña, País Vasco y Canarias. En el caso de Valencia, los inquilinos pagan de media 1.130 euros al mes.

El alquiler de una vivienda en la Comunitat Valenciana ha subido diez veces más que los salarios tras la pandemia. Los arrendamientos de pisos se han encarecido un 46 % y los salarios se han incrementado un 4,3 % desde 2021.

Edificio de viviendas en el PAI de Quatre Carreres. / Francisco Calabuig

Aumenta la oferta disponible

La oferta de pisos de alquiler en València ha aumentado tras el subidón de precios. Las inmobiliarias han constatado que la demanda se ha frenado porque las familias no pueden pagar los precios de oferta. La bolsa de pisos del mercado de alquiler tradicional se ha incrementado un 6 % en el último año a pesar de que el Cap i Casal ha ganado 18.000 vecinos desde el 1 de enero de 2025.

El incremento de la población se debe a la llegada de inmigrantes en busca de trabajo y una parte importante de ellos acaba arrendando habitaciones. El precio medio del alquiler en València, según el Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica, es de más de 1.600 euros, aunque la realidad difiere. Los inquilinos llegan a 1.200 euros con dificultades y a partir de ahí se ha generado una bolsa de pisos de alquiler que realmente se ha quedado fuera del mercado (por eso el precio medio es de 1.646 euros).

Esfuerzo financiero

El esfuerzo financiero para el pago del alquiler está llevando al límite la capacidad de pago: los inquilinos tienen que destinar el 36 % de sus ingresos al arrendamiento en València, según datos del Observatorio del Alquiler. Las inmobiliarias inciden en que el actual frenazo en los alquileres es el paso previo a que bajen los precios por el aumento de la oferta (los propietarios que realmente quieren arrendar su vivienda se ven obligados a bajar el coste).

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De hecho, las subidas de los precios ya se están frenando. El coste de los arrendamientos subió un 16,6 % en València en 2023, un 12,1 % en 2024, un 6 % en 2025 y un 5,1 % en lo que va de año. Ahora mismo, según datos de Idealista, hay disponibles en el Cap i Casal 2.960 pisos, doscientos más que hace dos meses.