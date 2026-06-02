El empleo se dispara en mayo en la Comunitat Valenciana y roza los 2,3 millones

Nuevo mes de esplendor en el mercado laboral de la Comunitat Valenciana. Mayo, con la vista puesta en una campaña veraniega que se presume más exitosa que la anterior, entre otros motivos por la guerra en Oriente Medio, se cerró con una elevada creación de empleo y una significativa reducción del número de parados, según los datos dados a conocer hoy por los ministerios de Trabajo y Seguridad Social.

En un mes en el que España superó por primera vez los 23 millones de afiliados tras sumar 232.000 en el segundo mejor mayo de la historia, la Comunitat Valenciana no se quedó a la zaga. El número de inscritos en la Seguridad Social se incrementó en 14.005 (un 0,61 % más) y se situó muy cerca por primera vez de los 2,3 millones. En concreto, están inscritos ahora 2,294 millones de trabajadores. El aumento en el último año es de 81.886, un 3,68 % más. Solo las muy turísticas Cataluña (50.034) y Baleares (48.193), más Madrid (25.082) y Andalucía (17.529) tuvieron mejores registroa que la Comunitat.

Paro

Los datos del paro registrado también fueron muy positivos. En España, el desempleo descendió en 36.323 personas, hasta los 2,32 millones, en el que fue el mejor mayo de la serie histórica desde 2007, es decir, antes de la Gran Recesión. En la Comunitat Valenciana, la bajada fue de 1.654 ciudadanos, con lo que el número total se situó en los 284.096. Esta favorable evolución, sin embargo, se vio superada por seis autonomías: Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia y Madrid.

Imagen de archivo de turistas en la Catedral de València / Levante-EMV

La disminución del paro fue significativa en Alicante, con una reducción de 1.237, y también fue a la baja en Valencia, con 698 desempleados menos. Sin embargo, en Castellón aumentó en 281. Como muestra el caso alicantino, que es el territorio de la Comunitat con un mayor peso del sector turístico, los servicios, donde se engloba este, son los que han contribuido a una mayor reducción del paro, ya que aportaron al total 1.933. Le siguió la industria con 240. A continuación aparecen la construcción (220) y la agricultura (39). Por contra, el colectivo sin empleo anterior elevó sus cifras en 778.

Noticias relacionadas

Contratos

Los buenos datos de empleo se vieron corroborados con las contrataciones que se suscribieron en mayo en la Comunitat Valenciana. Fueron 116.712, lo que implica 4.263 más que en abril, aunque 2.958 menos que en el mismo mes del año pasado.