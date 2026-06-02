Ford se da dos semanas para responder a la propuesta laboral de UGT

Los representantes sindicales de la plantilla de Ford en Almussafes han mantenido este martes un segundo encuentro con la dirección de la compañía del óvalo en España para abordar un nuevo acuerdo de electrificación, que actualice el aprobado en 2022. El pasado 14 de mayo, UGT e Intersindical se reunieron con la empresa para acordar la puesta en marcha de un mesa negociadora sobre las nuevas condiciones laborales de la plantilla. De esta nueva reunión tampoco ha salido nada en concreto, más allá del compromiso de la dirección de la multinacional de dar una respuesta en dos semanas a la propuesta presentada por UGT, sindicato mayoritario que preside y controla el comité de empresa.

La sección de UGT celebró el lunes una asamblea en la que informó a sus afiliados sobre las exigencias que planteó en el transcurso de la reunión para negociar el nuevo Acuerdo por la Electrificación celebrada hoy. Entre ellas, destacó volver a vincular los salarios de los empleados al coste real de la vida, que supone el IPC más un 1 % o un 1,5 % anual, una garantía global que proteja hasta una posible subida de un 20 % en cuatro años, y una cláusula de revisión salarial retroactiva como "garantía" para blindar el poder adquisitivo de los trabajadores.

Aspiración

"No es una aspiración caprichosa; es la justa recompensa a quienes han sostenido esta fábrica", defiende UGT. También propone subir la paga de enero por encima de los 1.000 euros y se consolide en tablas; impulsar los planes de desarrollo de carrera, y explorar mejoras que maximicen las ventajas fiscales de la retribución flexible.

Un trabajador de la planta de Almussafes inspecciona un Ford Kuga, en una imagen de archivo / Levante-EMV

En el caso de crecimiento de la demanda, si fuera necesario se pediría un tercer turno de noche, y no alargar jornadas; recuperar el pago del plus en al menos dos jornadas industriales; inversiones en mejora de las instalaciones; ampliar la bolsa de horas para permisos médicos; y sábados de trabajo regulados, limitados y a un precio justo.

Reacción

En un comunicado, el sindicato se limitó ayer a informar de que había trasladado su propuesta a la dirección y que esta "necesita dos semanas para evaluar y darnos una respuesta" e insistió en que es clave en la negociación recién iniciada "revalorizar y proteger los salarios".

Desde Intersindical, por su parte, aseguraron en un comunicado que "toda aquella propuesta que mejore la situación social de la plantilla y aumente el poder adquisitivo de los trabajadores, es decir, que nuestros salarios tengan como mínimo una subida vinculada al nivel de vida (IPC) más un porcentaje, será bienvenida por nuestra parte”

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Esta nueva reunión se produce después del reciente anuncio de Ford Europa de fabricar en esta factoría a partir de 2028 el nuevo modelo de la saga Bronco. No obstante, como reiteró ayer UGT, este sindicato considera que en los dos modelos que quedan por "desarrollar, fabricar y vender en Europa" la multinacional debe decantarse por la factoría valenciana y adjudicárselos a ella.