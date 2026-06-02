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Suara Cooperativa incrementó un 22% el número de servicios gestionados el pasado año

Esta entidad del tercer sector atendió a un 12% más de personas en 2025 e ingresó 162 millones

Presentación de la memoria anual de Suara.

Presentación de la memoria anual de Suara. / EP

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Redacción

Suara Cooperativa, una entidad sin ánimo de lucro del tercer sector, cerró 2025 con unos ingresos de 162 millones de euros, lo que supone un 7,63 % más que el año anterior. En un comunicado, la cooperativa ha añadido que el crecimiento se ha traducido en un aumento del 12% en el número de personas atendidas con respecto el año anterior, hasta las 167.000. Suara Cooperativa finalizó el ejercicio 2025 con 39,5 millones de euros para fondos propios, un 11,9% más que los 35 millones de 2024.

Este incremento de la actividad permitió alcanzar un valor social integrado de 440 millones de euros, un 10% más que el valor de 2024. El valor social integrado representa el valor que la cooperativa aporta a sus grupos de interés, y tiene en cuenta factores como la mejora de la calidad de vida de las personas atendidas, la generación de empleo, el desarrollo profesional y la innovación, entre otros. La cooperativa gestionó 345 servicios en 2025, lo que supuso un incremento de los servicios ofrecidos del 22% respecto del 2024, lo que permitió ese alza en el número de personas atendidas. El equipo de Suara Cooperativa está formado por 5.867 personas (86,4% mujeres), de las que 1.882 son personas socias.

De la misma forma, el fondo de maniobra se situó en casi 29 millones de euros al cierre de 2025, una cifra muy similar a la de 2024, mientras que el excedente de 2025 se situó en los 2,43 millones, lo que supuso un margen del 1,5% sobre el total de los ingresos. La cooperativa atendió en concreto a a 167.253 personas en 2025.

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La actividad de Suara Cooperativa está centrada principalmente en Catalunya, donde tiene presencia territorial en 24 comarcas, pero también se encuentra en Asturias, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, Galicia, Madrid, Navarra y también en Chile.

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