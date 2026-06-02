Al menos dos tercios de los valencianos se jubilan antes de hora. La edad de jubilación está ahora en los 66 años y 10 meses y llegará a los 67 en 2027, tal como está previsto en la última reforma del sistema de pensiones. Los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, correspondientes al cierre de 2025, ponen de relieve que 13.094 residentes en la provincia de Valencia, equivalentes al 63,8 % de las 20.517 altas de jubilación que se produjeron el año pasado, tenían menos de 66 años en el momento de pasar al retiro definitivo. Conviene aclarar que el actual modelo permite a una persona retirarse a los 65 años sin sufrir ninguna penalización en su pensión siempre y cuando haya superado los 38 años y seis meses de cotización.

En 2025, la edad mínima para jubilarse era de dos meses superior a la de 2026, es decir, 66 años y ocho meses. Así que hubo cuatro meses en que una persona estaba en tiempo para cobrar su pensión dentro de ese rango. Con 66 años, la estadística sitúa a 5.154 personas, algunas de las cuales se pudieron jubilar en los cuatro meses en que tenían la edad necesaria para retirarse sin penalizaciones. Si sumamos esa cifra a la anterior, llegaríamos a 18.248, es decir el 88,9 % del total.

Antes de los 65

Antes de cumplir los 65 años se acogieron a una pensión pública 6.058 residentes en Valencia en 2025. Ese número equivale al 29,5 % del total. La inmensa mayoría de quienes lo consiguen deben asumir que van a padecer a perpetuidad una merma en sus prestaciones, que variará en función del tiempo que tengan cotizado y del momento en que lo hagan. Por ejemplo, si la persona ha superado los 38 años y medio de cotización y decide jubilarse a los 64 años, tendrá en su pensión una penalización del 5 %. Este número sube al 19 % en el caso de retirarse a los 63 años. A partir de ese momento, mes tras mes se establece una reducción en el porcentaje.

Protestas de pensionistas ayer en València / Fernando Bustamante

El grueso de los valencianos se jubiló el año pasado a los 65 años (7.306), pero otros 1.721 lo hicieron a los 64 años y 2.964, a los 63. Los que alargan hasta los 66 fueron 5.154. La pensión media de jubilación en la provincia fue de 1.601 euros. En el importe de la prestación se da la circunstancia de que quienes se retiran antes de los 65 cobran 1.821 euros, más de 300 por encima de los 1.506 de quienes han superado dicha edad.

Diferencia

Esta diferencia se explica sobre todo por que el importe de las pensiones de los que dejan de trabajar antes de tiempo son más elevadas. En consecuencia, pueden asumir una penalización sin que esta merme de forma excesiva su prestación. Por ejemplo, los que se jubilan a los 63 años perciben de media 1.900 euros, muy por encima de los 1.226 de quienes se van a los 66 o los 1.344 de los que lo hacen a los 67.

La pensión más baja corresponde a aquellas personas que se retiran cuando ya han superado los 70 años: 1.157 euros. Dos valencianos, por otro lado, se jubilaron con menos de 54 años, mientras que uno lo hizo a los 55. Los 113 que se fueron del mercado laboral a los 60 años fueron los mismos que obtuvieron una remuneración más elevada, concretamente, de 3.069 euros de media.

Los datos de la Seguridad Social ponen de manifiesto cómo, a pesar de todo, la edad medida de jubilación ha ido creciendo en la provincia de Valencia en los últimos años, desde los 64,7 años de 2022 a los 65,3 de los cuatro primeros meses de 2026. En este período también ha aumentado el número de perceptores de esta prestación, que ha subido desde los 17.506 de 2022 a los ya citados 20.517 de 2025. Lo mismo puede decirse del importe de la jubilación, que ha pasado de 1.389 euros de media hace cuatro años a los 1.601 del ejercicio pasado.

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Abril 2026

Entre enero y abril de 2026 se han jubidado 6.797 personas en la provincia de Valencia, con una retribución media de 1.717 euros. Respecto a 2025, la pensión de los que tienen menos de 65 años sube en 136 euros, hasta los 1.642, mientras que la de los que superan dicha edad lo hace en solo 59, hasta 1.880 euros, seguramente porque las nuevas generaciones han cotizado más en tiempo y dinero y van teniendo prestaciones más elevadas.