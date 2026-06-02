La Unión Europea elige València para la presentación de la nueva Ley de Chips

La Comisión Europea ha elegido València como escenario para la primera presentación pública de la propuesta de la nueva European Chips Act 2.0, la futura normativa que definirá el marco legal, industrial y financiero del sector de los semiconductores en los 27 estados miembros de la Unión Europea durante la próxima década. La presidenta de Valencia Silicon Cluster, Mayte Bacete, ha anunciado este lunes "este relevante hito para el ecosistema valenciano de semiconductores", según la organización.

La presentación tendrá lugar en el marco del III Valencia Silicon Forum, que se celebrará en CaixaForum Valencia los días 4 y 5 de junio, y reunirá a más de 400 asistentes y más de 70 ponentes internacionales de referencia en el ámbito de los microchips, la innovación tecnológica y la soberanía industrial europea.

La intervención del jefe de la Unidad de Semiconductores y Fotónica de la Comisión Europea, Arian Zwegers, será el primer acto oficial de presentación pública del texto legislativo, apenas un día después de que la propuesta sea presentada formalmente en Bruselas.

"La elección de Valencia para este anuncio sitúa a la ciudad y a su ecosistema tecnológico en el centro del debate europeo sobre el futuro de la industria de los semiconductores", según las mismas fuentes.

Zwegers participará en la apertura del congreso junto a Mayte Bacete, presidenta de VaSiC; Llanos Massó, presidenta de las Corts; José Capilla, rector de la UPV; Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana; José María Montiel, vicerrector de la UV, y María José Ferrer, primera teniente de alcalde de València.

Qué es la European Chips Act 2.0

La European Chips Act 2.0 constituye el mecanismo regulatorio que establecerá las bases jurídicas y los instrumentos financieros destinados a reforzar la capacidad de diseño, fabricación, investigación y atracción de inversiones en microelectrónica dentro de la Unión Europea. La nueva norma está llamada a desempeñar un papel decisivo en la competitividad tecnológica y la autonomía estratégica europea en un sector considerado crítico para la economía y la seguridad del continente.

La designación de València como sede de esta primera presentación pública reconoce también "el protagonismo que el ecosistema valenciano ha desempeñado en la elaboración de la futura legislación. En particular, destaca la participación de Maria Marced, expresidenta de TSMC Europa y presidenta del Industry Advisory Group de la Comisión Europea, así como de Carlos G. Triviño, secretario general de Valencia Silicon Cluster y secretario técnico de este órgano consultivo de la UE".

El Industry Advisory Group integra a las 16 compañías de semiconductores más relevantes de la Unión Europea y ha sido uno de los principales foros de asesoramiento industrial durante el proceso de diseño de la nueva política europea de chips.

Además de la presentación de la European Chips Act 2.0, el III Valencia Silicon Forum reunirá a destacados líderes internacionales del sector. Entre ellos, Juan Velásquez, director global de la Oficina Estratégica de la Universidad de Purdue (Indiana, Estados Unidos), una de las instituciones académicas de referencia mundial en el ámbito de los semiconductores.

Asimismo, participará Jean-Luc Di Paola-Galloni, vicepresidente ejecutivo del Grupo Valeo y presidente industrial de Chips Joint Undertaking (Chips JU), la agencia europea responsable de la ejecución de la política comunitaria de semiconductores y de la gestión de los principales programas de inversión e innovación en este ámbito.

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"Con la celebración de esta tercera edición, el Valencia Silicon Forum consolida su posición como uno de los principales encuentros europeos especializados en microelectrónica, semiconductores y tecnologías estratégicas, reforzando el papel de Valencia como nodo de referencia para la industria tecnológica internacional y para el desarrollo de la futura política industrial europea", concluyen.