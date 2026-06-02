La valenciana Cecotec alcanza un récord histórico de facturación de 528 millones de euros en su último ejercicio

Cecotec ha presentado recientemente sus cuentas anuales correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2024 y el 31 de agosto de 2025, en el que ha alcanzado una facturación de 528 millones de euros, la mayor cifra registrada en la historia de la compañía.

El resultado supone un avance del 3,5 % respecto a los 510 millones de euros del ejercicio anterior y lleva al grupo por encima de la barrera de los 500 millones por segunda vez consecutiva, según informa la empresa valenciana.

"Esta evolución adquiere una relevancia especial al haberse producido en un contexto marcado por el impacto directo de la dana en las oficinas centrales de Cecotec en Alfafar", recuerdan. "Pese a los daños sufridos en sus instalaciones, la empresa mantuvo activa su operativa y garantizó sus servicios de atención al cliente, al tiempo que coordinaba la recuperación de sus espacios de trabajo y ponía en marcha su plan #AYUDADANA, una iniciativa valorada en más de 2 millones de euros destinada a apoyar a las familias damnificadas por el temporal".

Más innovación y nuevas líneas de negocio

La reinversión en I+D ha vuelto a situarse entre los principales motores del 'holding' durante el periodo 2024-25. En este marco, Cecotec ha incrementado en más de un 82 % los recursos destinados a proyectos de investigación y desarrollo respecto al ciclo anterior, "una apuesta que le ha permitido seguir ampliando su catálogo y acelerar el lanzamiento de nuevas soluciones tecnológicas orientadas a mejorar la vida de sus clientes", señalan desde la compañía.

Sede de Cecotec. / Levante-EMV

Al cierre fiscal, Cecotec ya superaba los 4.700 artículos y, "gracias a su rápido ritmo de desarrollo, esta oferta se sitúa hoy en día por encima de las 7.000 referencias activas", explican. "Esta progresión refleja la capacidad de la compañía para detectar nuevas necesidades de consumo y responder con propuestas accesibles, funcionales y adaptadas a distintos perfiles de hogar", añaden.

Durante este ejercicio, la marca ha impulsado sus principales familias de producto con novedades en aspiración, limpieza, cocina, cuidado personal o gran electrodoméstico, entre otras. Al mismo tiempo, ha iniciado su entrada en nuevos sectores para la firma, entre los que se encuentran las máquinas de coser, las placas de gas, las estaciones de carga para vehículos y la comercialización de motocicletas y ciclomotores eléctricos.

Expansión

Además, la empresa ha abierto un segundo centro logístico en Canarias, con más de 3.500 m² de superficie, destinado a almacenar en las propias islas productos voluminosos de su gama blanca, televisores y artículos de movilidad, fitness y descanso.

También ha inaugurado en Madrid su primer 'showroom' permanente, un espacio de 1.200 m² dirigido a 'partners' comerciales. Con esta apertura, sustituye el modelo anterior, basado en exposiciones temporales e itinerantes, por un punto de encuentro estable donde presentar novedades, reforzar alianzas y mostrar de forma práctica la integración de sus productos en diferentes lineales.

Igualmente, Cecotec ha avanzado en su plan de expansión fuera de España, basado en alianzas con distribuidores consolidados de todo el mundo. "Este modelo permite adaptar la propuesta de la firma a las particularidades de cada mercado y crecer de la mano de socios con conocimiento directo del consumidor local", explican.

En este contexto, la compañía ha abierto una nueva filial en Irlanda durante el periodo 2024-25, que refuerza su estructura internacional junto a las ya asentadas en Francia, Italia, Alemania y Hong Kong.

Noticias relacionadas

Esta estrategia ha propiciado, a su vez, la entrada de Cecotec en nuevos mercados durante 2026, como Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Jordania, así como la apertura de su primera tienda física en Turquía el pasado mes de abril.