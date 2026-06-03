Agricultura aumenta un 7% el gasto hasta 392 millones pero cae un 15% la inversión del IVIA

La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca incrementa un 7 % sus cuentas hasta los 392,5 millones de euros y gestionará más de 765 millones junto a sus organismos autónomos. Más de 550 millones se destinan a ayudas directas e inversiones para jóvenes agricultores, modernización, agua, ganadería, pesca, investigación y recuperación tras las riadas. Sin embargo, el presupuesto del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), uno de los organismos de referencia mundial en frutas y hortalizas -sobre todo en cítricos- reduce su presupuesto a 18,7 millones de euros, un 8,42% menos que un año antes. El IVIA reduce las inversiones reales a 6,9 millones, un 15,4 % por debajo del ejercicio precedente.

El conseller del ramo, Miguel Barrachina, quien ha presentado en la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts las cuentas de su departamento para 2026, unos presupuestos que, según ha señalado, “confirman el compromiso del Consell con nuestros agricultores, ganaderos y pescadores, con el agua que necesita esta tierra y con el futuro del mundo rural valenciano”.

Al presupuesto de esta administración autonómica se suman 67,7 millones destinados a actuaciones de reconstrucción tras las riadas de octubre de 2024, además de los recursos gestionados por la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria (285,8 millones de euros) y el citado Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (18,8 millones de euros).

Uno de los principales ejes de actuación para 2026 será el impulso a la incorporación de jóvenes y nuevos agricultores y ganaderos. La Generalitat destina 19,5 millones de euros a este objetivo, tras haber resuelto ya una convocatoria histórica de ayudas por valor de 27,4 millones de euros que ha permitido la incorporación de 548 jóvenes y nuevos profesionales al sector. Además, la conselleria pondrá en marcha una nueva línea de ayudas basada en préstamos bonificados para facilitar nuevas inversiones y favorecer la modernización de las explotaciones.

Menos impuestos

En este sentido, el conseller ha recordado las medidas fiscales impulsadas por el Consell para favorecer la transmisión de explotaciones agrarias, entre ellas la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones y la rebaja del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales para tierras agrarias y explotaciones ganaderas extensivas. La Conselleria destinará 58,5 millones de euros a la modernización y mejora de explotaciones agrarias y al fortalecimiento del sistema de seguros agrarios.

Entre las actuaciones previstas destaca una nueva convocatoria de ayudas a la modernización dotada con 50 millones de euros, una cifra cuatro veces superior a la última convocatoria realizada en la anterior legislatura.

Asimismo, la Generalitat incrementará hasta los 35,3 millones de euros el apoyo al sistema de seguros agrarios, reforzando la protección de las rentas de agricultores y ganaderos frente a fenómenos adversos.

La agricultura ecológica contará con una inversión de 13 millones de euros. La sanidad vegetal dispondrá en 2026 de una inversión récord de 40 millones de euros para combatir plagas y enfermedades que afectan a los cultivos valencianos. Las actuaciones incluyen campañas contra la mosca de la fruta, el 'cotonet', los vectores de la 'Xylella fastidiosa', la protección de los arrozales de l’Albufera y nuevas medidas frente al virus de la 'clorosis nervial' amarilla de los cítricos.

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Ganadería y pesca

Por su parte, la ganadería contará con una dotación de 13,6 millones de euros, destinados a ayudas directas, inversiones en infraestructuras, abastecimiento de agua y programas de sanidad animal. El sector pesquero y acuícola contará con 32,7 millones de euros, incluyendo inversiones para modernización de la flota e instalaciones, ayudas a la acuicultura y compensaciones por paradas biológicas.