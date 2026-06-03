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Premios Jaume I

Borja Vázquez, cofundador de Scalpers

El jurado otorga el galardon a la revelación empresarial a un emprendedor que ha creado una firma de moda con más de 1.500 empleos y 180 millones de euros de facturación

Borja Vazquez

Borja Vazquez / Levante-EMV

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Jordi Cuenca

Jordi Cuenca

València

El Jaume I a la Revelación Empresarial se ha ido este año a Sevilla y a una empresa de moda. Concretamente, a Borja Vázquez Piñero, cofundador de Scalpers, una de las compañías españolas de moda y lifestyle con mayor crecimiento y proyección internacional de las últimas dos décadas. Vázquez preside este grupo empresarial, que ha evolucionado desde una pequeña firma especializada en sastrería masculina hasta convertirse en una marca global con presencia en distintos mercados y una oferta que abarca moda para hombre, mujer y niños, además de líneas de hogar, belleza y un marketplace propio.

Nacido en Sevilla, inició su trayectoria profesional en el ámbito de la contratación internacional y dio sus primeros pasos como emprendedor con un proyecto de lavado ecológico de vehículos, según explica en un comunicado la fundación que otorga los premios. En 2007 fundó Scalpers junto a sus socios, apostando por una "propuesta diferenciada basada en la identidad de marca, la cercanía con el cliente y una rápida capacidad de adaptación a las tendencias del mercado".

Liderazgo

Bajo su liderazgo, la compañía ha experimentado un crecimiento sostenido hasta superar los 180 millones de euros de facturación anual, generar más de 1.500 empleos directos y consolidar una extensa red de establecimientos propios en España y Portugal. La empresa ha destacado asimismo por su apuesta por la digitalización, la innovación tecnológica y la integración de soluciones avanzadas para la gestión comercial, logística y de comercio electrónico.

Una tienda de Scalpers

Una tienda de Scalpers / Levante-EMV

Además de su actividad empresarial, Borja Vázquez ha impulsado "una importante vertiente social a través de la Fundación Scalpers, promoviendo iniciativas de inclusión laboral, apoyo a colectivos vulnerables y proyectos vinculados a la sostenibilidad, la economía circular y la producción responsable".

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Jurado

El jurado ha valorado la capacidad de Borja Váquez Piñero "para asumir riesgo como líder de un proyecto empresarial. Ha sabido crear riqueza y empleo a través de su empresa Scalpers". También ha destacado la capacidad de Vázquez, a quien este diario no consiguió localizar ayer, "para hacer frente y resolver los problemas propios de una actividad empresarial en un entorno global. Así como su visión estratégica que le ha llevado a ver la necesidad del mercado español. Su ejemplo refleja los valores que este premio promueve: perseverancia; esfuerzo, metodología. Su capacidad para captar talento y crear equipo destaca como una de sus fortalezas competitivas".

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