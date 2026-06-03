Feria Valencia inyecta 1.900 millones de euros a la economía valenciana como primer motor autonómico del turismo mice

La relevancia del turismo de negocios y la actividad ferial en general tiene una traducción en cifras. Más de 1.900 millones en negocio y 880 millones en valor añadido bruto para la Comunitat Valenciana. Los datos, aportados por los distintos informes del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) no dejan lugar a la duda: el sector MICE es clave para el tejido productivo valenciano y para la propia ciudad de València.

Y es que la industria de la Comunitat Valenciana late al ritmo de los pabellones de Feria Valencia. Coincidiendo con la celebración de la 11ª edición del Global Exhibitions Day (GED) -el Día Internacional de las Ferias que moviliza simultáneamente a profesionales de más de 100 países- el sector reivindica con fuerza su papel estratégico como motor de crecimiento económico, empresarial, innovación y sostenibilidad. Lejos de haber sido fagocitado por la digitalización, el encuentro físico se consolida en este 2026 como una plataforma insustituible para generar confianza, internacionalizar empresas y atraer talento.

En clave valenciana, el impacto es rotundo. Según un estudio del IVIE, la actividad de Feria Valencia genera un impacto económico total de 1.901 millones de euros en cifra de negocios y aporta 880 millones de euros de renta (VAB) a la autonomía. Estas cifras equivalen al 0,64% del PIB regional y sustentan 15.136 empleos a tiempo completo, lo que representa el 0,72% de todo el empleo de la Comunitat.

Un motor que trasciende sus propios muros

"Las ferias generan oportunidades tangibles al facilitar la conexión entre empresas y profesionales -o bien entre empresas y el público en general según el caso- impulsar la innovación y promover la internacionalización de las compañías españolas", explica Xabier Basañez, presidente de la Asociación de Ferias Españolas (AFE). El impacto de la actividad ferial española —analizado a escala nacional a través de la firma Oxford Economics— se traduce en 13.600 millones de euros anuales de impacto total y sostiene 124.400 puestos de trabajo.

La actividad de las ferias también beneficia al sector servicios de la ciudad. / ED

Sin embargo, Basañez incide en que el verdadero beneficio no se ve en los balances financieros de la institución ferial, sino en la calle. "Si un recinto ferial desapareciera de repente, se resentirían de inmediato hoteles, restaurantes, medios de transporte, el comercio local y una inmensa red de proveedores de servicios que van desde el montaje de stands hasta los servicios audiovisuales o la rotulación".

Los datos refrendan sus palabras: más del 80 % del impacto económico y del empleo generado recae de forma directa sobre el sector servicios. En concreto, las actividades inmobiliarias y de servicios a empresas concentran el 28 % de la renta generada, seguidas muy de cerca por la hostelería (14,1 %) y el comercio (13,7 %).

Por su parte, el director general de Feria Valencia, Mariano Clemente, valora la potencia tractora de una feria que destaca por ser el organizador de eventos más antiguo de España (desde 1917) y por disponer del recinto con la mayor superficie de exposición del país, superando los 230.000 metros cuadrados. "Feria Valencia es el principal motor del negocio MICE en la Comunitat Valenciana y tiene un efecto multiplicador clave para la economía autonómica”, aclara Clemente, quien remarca la necesidad de "fomentar la actividad ferial con todos los recursos disponibles por los grandes beneficios que supone para el tejido productivo de la autonomía y para el entorno económico de la propia instalación ferial”.

El planeta en el centro del negocio

Bajo el lema global de este año, "Las Ferias generan oportunidades" (Exhibitions drive opportunities), la UFI, Asociación Mundial de la Industria Ferial, incide en que no solo generan oportunidades para las personas y las empresas, sino también para el planeta. Y es que la sostenibilidad ambiental ha pasado de ser un complemento a un eje prioritario de gestión. El sector ferial se marca metas ambiciosas alineadas con la reducción de la huella de carbono, el uso de energías renovables y el residuo cero.

"No se trata ya solo de no generar tantos residuos en las ferias, reducir el uso de moqueta, o de reciclar estos de forma sistematizada y promover el uso responsable de materiales, sino de reparar el daño producido compensando la huella de carbono, y además transformando las organizaciones para que sean más humanas", explica el presidente de la AFE. Esta visión conecta con la estrategia local de Feria Valencia, recinto clave en el turismo de negocios sostenible gracias a infraestructuras preparadas para albergar eventos de hasta 20.000 personas minimizando el impacto ambiental.

Conectar el talento con la fábrica

Más allá de los grandes agregados macroeconómicos, la AFE también pone el foco en el valor social de las ferias como aceleradores de la innovación abierta. Los pabellones valencianos actúan hoy como verdaderos hubs intergeneracionales donde coinciden centros tecnológicos, universidades y startups con los departamentos de compras de grandes corporaciones.

"Es habitual ver en los certámenes a estudiantes de últimos cursos de ingenierías, ADE o marketing buscando oportunidades y estableciendo relaciones con las empresas", subraya Basañez y añade "También en las ferias de perfil más industrial fundamentalmente, suelen estar presentes los institutos tecnológicos, las universidades, diferentes asociaciones e instituciones y además suelen incorporar en los programas talleres donde tienen oportunidad de presentar sus ideas o de participar profesionales al frente de startups y empresas emergentes".

Feria Valencia acoge multitud de actividades para estudiantes. / ED

El triunfo indiscutible del "cara a cara"

El análisis sectorial de este día internacional deja una lección clara frente a las corrientes tecnológicas: el valor del contacto físico. Aunque la irrupción de la Inteligencia Artificial y la digitalización optimizan los procesos de identificación de visitantes o la gestión comercial de clientes, el factor experiencial de los eventos masivos sigue ganando la partida.

"La digitalización es una herramienta muy importante en el negocio ferial, pero la necesidad de las ferias presenciales sigue ahí. Ninguna empresa toma las decisiones de compra a sus proveedores sin tener la oportunidad de testar en vivo sus productos. Y, en ese punto, las ferias presenciales no tienen competencia al ofrecer a la empresa una visión general de las novedades del sector, de las de sus proveedores, pero también de las de sus no proveedores", asegura con firmeza el director general, Mariano Clemente. "Y en las ferias de público, hay un valor percibido por parte del visitante de que puedo comprar a mejor precio, una percepción que se basa en hechos ciertos y que otorga un valor superlativo a estas ferias de público ", concluye Clemente.

Por otro lado, las ferias no solo venden productos, venden la experiencia de viajar, descubrir la ciudad que las acoge y ser testigos en vivo de los prototipos del futuro. Con un efecto multiplicador donde cada euro de gasto de funcionamiento de la feria devuelve 23,6 euros de PIB a las rentas locales y genera 10,4 euros de ingresos para las arcas públicas, el motor de Benimàmet demuestra estar más engrasado que nunca.