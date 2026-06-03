Importaco supera el efecto dana al facturar por encima de 1.000 millones y ganar un 32% más

Importaco -grupo alimentario del sector de frutos secos, agua embotellada y energía renovables- logra un récord de ventas y beneficios durante el ejercicio 2025, a pesar de la dana, que impactó de lleno en octubre de 2024 en sus instalaciones de Beniparrell. El grupo que preside Toño Pons, con una facturación de 1.012 millones de euros, ha logrado un 12,7% más respecto a 2024, impulsada por el crecimiento de los negocios de frutos secos y agua mineral. El beneficio después de impuestos se situó en 41,4 millones de euros, un 36,8% superior al del año anterior.

Por primera vez, Importaco -proveedor de grandes cadenas de supermercados como Mercadona y Consum- supera los mil millones de euros de facturación. En términos de volumen, Importaco comercializó 122 millones de kilogramos de frutos secos y 1.058 millones de litros de agua mineral, lo que supone un crecimiento del 1,5% y del 3,2%, respectivamente, respecto a 2024.

Línea de frutos secos de Importaco. / Josep Gil

La gestión de superficie agraria también crece. Importaco superó las 34.000 hectáreas gestionadas bajo prácticas agrícolas sostenibles y colaboró con 670 agricultores. Este programa ha incrementado más de un 75% la superficie agrícola gestionada y cerca de un 48% el número de agricultores integrados desde 2020, reforzando la trazabilidad y la sostenibilidad de la cadena de suministro.

Plan de inversiones

Según fuentes de la compañía, Importaco "continuará impulsando su crecimiento a través de la calidad, la eficiencia operativa y su compromiso con las personas y la sostenibilidad". En 2026, la compañía inicia un nuevo ciclo respaldado por su plan estratégico, que contempla inversiones por valor de 140 millones de euros hasta 2028 destinadas a reforzar su competitividad y capacidad de crecimiento. Toño Pons destaca que “2025 ha sido un año histórico para la compañía. Hemos demostrado -añade- nuestra capacidad para seguir creciendo en un entorno cada vez más complejo gracias al compromiso de las personas, la solidez de nuestro modelo de gestión y una visión compartida a largo plazo”.

Fábrica de chocolates de Importaco en Chella. / Óscar Garrido Serra

Crecimiento industrial

La compañía valenciana participada por la familia Pons aumentó sus inversiones un 51% hasta superar los 31 millones de euros, la cifra más alta de los últimos años. Del total, más de 10 millones de euros se destinaron al negocio de agua mineral, principalmente a proyectos de ampliación de capacidad y nuevas líneas de embotellado en el manantial de Fuente Arevalillo (Toledo). Por su parte, en el negocio de frutos secos se invirtieron más de 21 millones de euros destinados al crecimiento industrial, la automatización de procesos, la mejora de la eficiencia productiva y el refuerzo de la capacidad logística e industrial.

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Importaco cuenta con una fábrica de pipas en Parc Sagunt. / Óscar Garrido Serra

Durante 2025, la plantilla aumentó un 2% hasta alcanzar los 2.549 personas. En total, la compañía impartió 39.399 horas de formación, un 24% más que en el año anterior a través de iniciativas vinculadas al liderazgo, la gestión de equipos y el desarrollo de competencias, reforzando su apuesta por el talento y la transformación cultural de la organización. La compañía lanzó más de 150 nuevos productos en categorías como snacks saludables, productos plant-based (alimentos elaborados principalmente a partir de ingredientes de origen vegetal) y nuevos formatos de consumo, que permitieron ampliar su propuesta de valor y adaptarse a las nuevas tendencias del mercado. El grupo de alimentación cuenta con 17 centros de producción. Su actividad se divide en dos grandes áreas de negocio: la producción de frutos secos, snacks y frutas desecadas (13 plantas) y el embotellado de agua mineral natural (4 plantas).