José Morales (The Champions Burger): «Más del 50 % de nuestra reinversión se queda en empresas valencianas»

José Morales, cofundador del mayor festival de hamburguesas gourmet de Europa, The Champions Burger, reivindica el origen valenciano de un evento que ya recorre España, Francia y Portugal y que en 2025 reunió a más de ocho millones de asistentes.

The Champions Burger nació en la Comunitat Valenciana y se ha convertido en un fenómeno que este último año dio el salto a nivel internacional. ¿Cómo ha evolucionado el modelo de negocio desde las primeras ediciones hasta convertirse en una marca con presencia internacional?

Siempre nos gusta recordar que The Champions Burger es un fenómeno creado por tres valencianos que empezó en 2018, en el cauce del río Turia. Ese origen marca todo lo que somos. Desde entonces, la evolución ha sido enorme. En 2023 hicimos nuestra primera gira nacional por nueve ciudades y el año pasado ya estuvimos en 57. Ahora mismo podemos decir que somos el festival gastronómico más importante de Europa.

Ya no hablamos de tres amigos de València que montaron un evento en el río, sino de una marca internacional muy profesional. La clave ha sido siempre la misma: trabajo, rigor y una apuesta decidida por crecer sin perder nuestra esencia. Ese esfuerzo nos ha permitido llegar a Francia y Portugal, con paradas en ciudades como Lisboa, Braga, Lyon, Burdeos o París. The Champions Burger ha dejado de ser una marca local para convertirse en un referente internacional.

¿Qué balance hacen de la inversión realizada en 2025 tanto en València como en el conjunto de la Comunitat Valenciana?

La gente quizá no es consciente de la dimensión económica que hay detrás de todo esto. Solo el año pasado realizamos una inversión superior a los 12 millones de euros en la Comunitat Valenciana, trabajando con proveedores locales, espacios, servicios y cientos de profesionales. Hoy, muchas familias dependen directamente de la actividad que genera The Champions Burger, y eso tiene un valor enorme para nosotros.

Todo lo que hemos construido lo hemos hecho desde València y para València, y para toda la Comunitat Valenciana. Ese impacto, que ya es social y económico, es una de las partes que más nos impulsa a seguir creciendo.

¿Qué volumen de empleo genera actualmente el evento, tanto de forma directa como indirecta, en cada edición celebrada en València?

Solo en la región calculamos que trabajan más de 2.000 personas de forma directa o indirecta para los diferentes eventos. El año pasado, reunimos a más de ocho millones de visitantes en 56 ciudades. Y en el Camp de Mestalla conseguimos congregar a más de 350.000 personas en tres semanas. Son números enormes. Creemos que tener aquí el mayor evento europeo de ocio, entretenimiento y gastronomía familiar es un activo que posiciona a la ciudad a nivel internacional. Estamos muy orgullosos: desde el primer día hemos querido llevar el nombre de València por todo el mundo.

Una parte importante del impacto económico suele estar en la red de proveedores. ¿Cuántas empresas valencianas participan actualmente en la organización y desarrollo de The Champions Burger?

Para nosotros es esencial trabajar con proveedores valencianos y de la Comunitat Valenciana. Actualmente colaboramos con más de 30 empresas locales. Siempre hemos querido que aquello que es de la tierra tenga protagonismo y que el crecimiento de The Champions Burger también impulse nuestro tejido empresarial. En citas tan grandes como las que organizamos en Mestalla, Son Moix [Mallorca] o el campo del Espanyol, apostamos por un nivel de calidad muy alto en todos los servicios. La región tiene una cultura muy fuerte de ocio, entretenimiento y gastronomía, y creemos que hoy somos una referencia en ese ámbito, en parte gracias al talento y la profesionalidad de estas empresas locales.

¿Qué porcentaje aproximado del presupuesto total del evento revierte finalmente en compañías valencianas vinculadas a logística, montaje, producción, alimentación o servicios?

Más del 50 % de toda nuestra producción y reinversión se queda en empresas de la Comunitat Valenciana. Hablamos de montaje, logística, producción y desmontaje. Con el volumen que manejamos, este año esperamos estar entre 70 y 80 eventos, es una cifra muy relevante.

Más allá de la asistencia de público, ¿qué impacto económico estiman que deja The Champions Burger en la ciudad de València y en su entorno?

El impacto es enorme. Mucha gente viene exclusivamente para vivir el evento: duermen aquí, consumen en restaurantes y visitan la ciudad. Vienen directamente a Mestalla desde Murcia, Almería, Alicante o Teruel. En un día fuerte podemos tener una rotación de 20.000 personas dentro del recinto.

El evento combina gastronomía, entretenimiento y marca ciudad. ¿Creen que iniciativas como esta ayudan a posicionar València como polo de atracción económica y turística?

Yo creo que sí. Para mí, València es el mejor lugar del mundo y hemos trabajado para aportar una marca muy potente de ocio, entretenimiento y gastronomía. Igual que la ciudad nos apoyó cuando empezamos, ahora devolvemos ese apoyo. La gente nos transmite su orgullo de que The Champions Burger sea una marca creada por tres empresarios de aquí y eso lo valoramos mucho.

Además de la vertiente empresarial, desarrollan distintas acciones sociales en València. ¿Qué iniciativas destacaría y qué papel juega la responsabilidad social dentro del proyecto?

La dimensión social forma parte de nuestra identidad. El año pasado realizamos una acción solidaria muy importante en Mestalla relacionada con el cáncer de páncreas, una causa que nos toca muy de cerca por un familiar de uno de los socios. Siempre hemos tenido un arraigo muy fuerte con nuestra gente y por eso también estamos muy implicados a nivel social en la ciudad.

De cara a los próximos años, ¿cuáles son los principales retos económicos y de crecimiento para The Champions Burger? ¿Se plantean nuevas inversiones o formatos vinculados a la Comunitat Valenciana?

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The Champions Burger va a seguir creciendo. Ahora mismo estamos en varias ciudades al mismo tiempo y, además, estamos desarrollando nuevos conceptos gastronómicos como Kebab Market, The Champions Cheesecake o Viva México. No sé si llegarán al nivel de The Champions Burger porque ya es un fenómeno enorme, pero estamos convencidos de que seguiremos avanzando. La apuesta es muy grande, el volumen de trabajadores también y nuestra idea es mantener esa escalabilidad.