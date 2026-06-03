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Premios Jaume I

Nagore Iriberri: una especialista en economía de género

"Las mujeres son peores que los hombres a un solo examen por su aversión al riesgo", asegura la galardonada por el premio de Economía

Nagore Iriberri

Nagore Iriberri / Levante-EMV

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Jordi Cuenca

Jordi Cuenca

València

Nagore Iriberri Etxebeste ha obtenido hoy el Premio Rei Jaume I de Economía 2026 por "sus contribuciones pioneras en el ámbito de la economía conductual y la economía de género". En este segundo terreno, sus estudios han aportado "evidencia empírica pionera sobre las diferencias de comportamiento entre hombres y mujeres en entornos competitivos".

Satisfecha con el reconocimiento y entre reunión y reunión, explica a este diario que en el entorno educativo, "las mujeres, en general, tienen mejor rendimiento, singularmente en primaria y secundaria, que los hombres por su mayor capacidad de concentración y de mantener la constancia en un examen largo". Iriberri añade que persisten las diferencias de género en este ámbito, aunque estas son menores en cuanto al rendimiento si la evaluación es continua que si el resultado procede de un único examen, como en las Pruebas de Acceso a la Universidad. ¿Por qué? Por la confianza de las mujeres en sus conocimientos y "porque son más adversas al riesgo". Prefieren no jugárselo todo a una carta.

Salarios

También ha mencionado el caso de diferencias a la hora de afrontar una negociación salarial, donde las mujeres tienen "una probabilidad menor" de llevarlas a cabo. "Y cuando lo hacen, puede que tengan resultados diferentes", ha deslizado.

Nagore Iriberri es doctora en Economía por la Universidad de California, San Diego (Estados Unidos). Actualmente es profesora de investigación Ikerbasque en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), donde desarrolla una destacada labor científica en los ámbitos de la economía del comportamiento, la economía experimental y la economía de género.

Su investigación se ha centrado en comprender cómo toman decisiones las personas en contextos estratégicos y competitivos, incorporando factores psicológicos y sociales que los modelos económicos tradicionales suelen ignorar, según la Fundación Premios Jaume I. Sus trabajos "han contribuido de forma decisiva al desarrollo de nuevas teorías sobre racionalidad limitada, comportamiento estratégico y toma de decisiones en situaciones de información imperfecta, convirtiéndose en referencias internacionales" en estos campos.

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Aportaciones

Entre sus aportaciones "más influyentes" destacan sus estudios sobre comportamiento en subastas, aprendizaje estratégico y motivación individual, así como sus investigaciones sobre el efecto de la comparación social y la información relativa al rendimiento en entornos educativos y laborales. Sus trabajos han demostrado cómo el conocimiento del desempeño de otras personas puede modificar significativamente los incentivos y los resultados obtenidos. "

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