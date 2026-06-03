Ya es oficial: estos son los cambios en el Impuesto de Sucesiones para las herencias y donaciones entre hermanos

Heredar en la Comunitat Valenciana cambia desde este lunes 1 de junio. La nueva modificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones aprobada por la Generalitat ya está en vigor y supone una rebaja fiscal para las herencias y donaciones entre familiares de segundo y tercer grado, como hermanos, tíos y sobrinos. El Consell acelera en su política de bonificación en materia de sucesiones y herencias, tal como hizo cuando el PP llegó a la Generalitat Valenciana.

Y es que la medida amplía los beneficios fiscales que el Consell ya había aplicado anteriormente a las transmisiones entre padres e hijos o entre abuelos y nietos, casos en los que la bonificación alcanza el 99 %. Además, en este tipo de herencias, los primeros 100.000 euros están exentos de tributación, por lo que no se paga nada por esa cantidad.

La nueva rebaja si heredas de un tío, un hermano o un sobrino

El principal cambio afecta ahora a las herencias y donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos. Desde el 1 de junio, estas operaciones cuentan con una bonificación del 25 % sobre la cuota resultante del impuesto, es decir, sobre la cantidad final que corresponde pagar.

Esta rebaja se aplica tanto a herencias como a donaciones realizadas entre familiares de segundo y tercer grado. Con ello, la Generalitat extiende las ventajas fiscales a vínculos familiares que hasta ahora quedaban fuera de las bonificaciones más elevadas ya aplicadas a descendientes y ascendientes directos.

Novedades en el impuesto de Sucesiones de la Comunitat Valenciana / ShutterStock

Qué ocurre si heredas de un padre, un hijo o un abuelo

En el caso de las herencias entre padres e hijos, o entre abuelos y nietos, la bonificación vigente es del 99 %. Esto significa que la práctica totalidad de la cuota queda bonificada en estos supuestos.

A esta ventaja se suma la exención de los primeros 100.000 euros, una cantidad por la que no se tributa. Por tanto, las transmisiones entre familiares directos continúan siendo las más beneficiadas por la política fiscal aplicada por la Generalitat en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

La bonificación subirá al 50 % el próximo año

La rebaja que entra ahora en vigor es solo la primera fase del cambio. En junio del próximo año está previsto que la bonificación para herencias y donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos se duplique y pase del 25 % al 50 %.

De esta forma, el calendario aprobado por la Generalitat contempla una reducción progresiva del impuesto para estos familiares, en línea con la rebaja ya aplicada previamente a las transmisiones entre padres e hijos o entre abuelos y nietos.

Cómo se calcula el Impuesto de Sucesiones

El Impuesto de Sucesiones funciona mediante una escala progresiva, similar a la del IRPF. Esto implica que el porcentaje a pagar aumenta a medida que crece el importe heredado.

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Según esa escala, el tipo mínimo se sitúa en el 7,65 %, mientras que el máximo alcanza el 34 % para importes superiores a 797.555 euros. La bonificación del 25 % se aplica sobre la cuota resultante, una vez calculada la cantidad que corresponde abonar.