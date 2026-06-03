El precio de la vivienda en el área metropolitana se dispara al alcanzar València su máximo histórico

La crisis de acceso a la vivienda en la Comunitat Valenciana combina una oferta insuficiente, una demanda que no deja de crecer y la dificultad para desarrollar nueva vivienda. Este conjunto de factores empuja los precios a máximos históricos en numerosos municipios. Además, el fenómeno ya no afecta únicamente a las grandes capitales, sino que se extiende a las ciudades del área metropolitana de València, donde los compradores buscan alternativas más asequibles ante el encarecimiento de la capital.

Según el último informe del portal inmobiliario Idealista, el precio de venta de la vivienda en la ciudad de València ha marcado en mayo de 2026 máximos históricos (3.378 €/m2, un 12 % más que en 2025), una situación que traslada la presión compradora prácticamente a toda la corona urbana.

Torrent, Paterna, Mislata, Burjassot, Alaquàs, Xirivella o Catarroja presentan subidas respecto al año anterior, que en algunos casos superan el 30 %. El mercado inmobiliario de la capital irradia su tensión hacia las poblaciones vecinas.

Alaquàs se sitúa entre los municipios con mayor crecimiento. El precio medio alcanza los 1.830 euros por metro cuadrado, un 30,3 % más que hace un año.

También destaca Torrent, donde el metro cuadrado se ha encarecido un 25,1 % interanual hasta situarse en 1.868 euros. El municipio, estrechamente vinculado a la ciudad por su proximidad para quienes trabajan o estudian en València, gracias a sus conexiones de transporte y a una oferta de vivienda todavía más accesible que la de la capital, se encuentra entre los que más crecen del entorno metropolitano.

Panorámica de València. / J. M. López

Catarroja, por su parte, ha visto cómo el metro cuadrado de su vivienda ha crecido un 21,5 % en solo un año, hasta llegar a los 1.830 euros. Le sigue Burjassot, donde el metro cuadrado se ha encarecido un 20,4 % interanual hasta situarse en 2.084 euros cada metro cuadrado. El municipio, por cercanía al Cap i casal y por la presencia del campus universitario, se encuentra entre los que más crecen del entorno metropolitano.

Mislata, prácticamente integrado en el tejido urbano de València, registra una subida del 15,2 % interanual, con un precio medio de 2.491 euros por metro cuadrado. Xirivella también participa de una tendencia generalizada que muestra cómo la presión inmobiliaria se ha extendido a prácticamente toda la primera corona metropolitana. En la localidad el precio en un año ha subido un 15 % desde mayo de 2025 y se queda en los 2.078 euros por metro cuadrado.

En Paterna, otro de los grandes polos residenciales y empresariales del área metropolitana, el incremento alcanza el 11,7 % interanual hasta los 2.287 euros. La combinación de vivienda residencial, actividad económica y nuevas promociones mantiene una elevada demanda que sigue presionando al alza los precios.

Por provincias

La provincia de Valencia es, además, la que lidera las subidas dentro de la Comunitat Valenciana. El precio medio provincial aumenta un 23,5 % interanual y alcanza un nuevo máximo histórico (2.086 €/m2) muy por encima de los incrementos registrados en Alicante (11,5 % y 2.811 €/m2) y Castelló (14,3 % y 1.574 €/m2). Mientras tanto, el conjunto de la Comunitat Valenciana acumula una subida anual del 14,7 % y también marca su récord histórico de precios con 2.532 €/m2.

Noticias relacionadas

Viviendas del casco urbano de Moraira. / Levante-EMV

Los municipios más caros

En mayo de 2026, los precios más elevados de la Comunitat Valenciana -por encima de los 4.000 euros el metro cuadrado- se concentran en enclaves turísticos y de mayor demanda residencial como Moraira (4.513 €/m2), Alboraia (4.131 €/m2) o Xàbia (4.072 €/m2).