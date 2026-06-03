La resiliencia industrial a debate

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana (COIICV) y la Agència Valenciana de la Innovació (Ivace+i Innovación) reunirán el próximo 8 de junio, en las instalaciones de Levante TV, a representantes del ámbito empresarial, tecnológico, académico y asegurador para analizar cómo la industria valenciana puede reforzar su capacidad de adaptación ante un entorno cada vez más incierto.

El Proyecto IngeniaTECH impulsado por el COIICV y financiado por el la Agència Valenciana de la Innovació (Ivace+i Innovación) (Generalitat Valenciana) cuenta con el apoyo de los Fondos Europeos. Su objetivo es acelerar la transformación digital del tejido empresarial valenciano y aportar soluciones tecnológicas resilientes frente a las problemáticas de emergencia, como las causadas por la dana.

IngeniaTECH es el "Nodo de transferencia y dinamización tecnológica para la industria 5.0". El proyecto plantea una estrategia global 360° orientada a impulsar la transformación digital del tejido empresarial de la Comunitat Valenciana, alineándose con la estrategia de Economía Digital Disruptiva (S3CV).

Su propósito es doble: obtener una radiografía real de las necesidades tecnológicas industriales y detectar/divulgar soluciones innovadoras frente a la problemática de la dana. Teniendo en cuenta que los objetivos estratégicos que persigue son:

Análisis de demanda : elaborar un estudio de prospección para conocer el grado de madurez digital, sostenibilidad y retos tecnológicos actuales del tejido productivo, incluyendo soluciones ante la dana.

: elaborar un estudio de prospección para conocer el grado de madurez digital, sostenibilidad y retos tecnológicos actuales del tejido productivo, incluyendo soluciones ante la dana. Interconexión de agentes: abordar los retos mediante mesas sectoriales de conocimiento que conecten empresas, institutos tecnológicos del SVI, universidades y la administración.

abordar los retos mediante mesas sectoriales de conocimiento que conecten empresas, institutos tecnológicos del SVI, universidades y la administración. Espacios de cocreación: crear un Hub de Innovación colaborativo

crear un Reconocimiento: crear dos galardones específicos. Uno para la innovación tecnológica general y otro destinado a soluciones innovadoras frente a la dana.

Tras una primera fase que pretendía hacer una radiografía de la situación actual tras la dana, da comienzo una segunda fase de dinamización.

La primera mesa de esta segunda fase se celebrará el 8 de junio bajo el título ‘Planificación, Estrategia y Liderazgo: Innovación Tecnológica y Resiliencia Industrial’. La jornada pondrá el foco en uno de los grandes retos que afrontan las empresas: convertir la gestión del riesgo y la capacidad de respuesta en una ventaja competitiva.

Los recientes episodios meteorológicos extremos han evidenciado la necesidad de reforzar la preparación de las organizaciones frente a escenarios de crisis que afectan a las operaciones, la cadena de suministro, la toma de decisiones y la continuidad del negocio.

La mesa redonda abordará una cuestión clave para el tejido empresarial valenciano: cómo pasar de una cultura basada en la reacción ante las crisis a una estrategia centrada en la anticipación.

Para ello, el debate reunirá a Federico Torres, en representación del COIICV; Ramon Blasco, director del Instituto de Automática e Informática Industrial (Instituto ai2); Sergio Gordillo, socio de Improven y experto en estrategia empresarial y Susanna Carmona, especialista en gestión del riesgo y continuidad de negocio desde Mutua de los Ingenieros.

Los participantes compartirán experiencias, casos reales y propuestas para reforzar la resiliencia de las empresas valencianas ante amenazas cada vez más complejas.

Uno de los ejes centrales del encuentro será la resiliencia industrial, entendida como la capacidad de las organizaciones para anticiparse, resistir y recuperarse de situaciones adversas.

Los ponentes analizarán hasta qué punto acontecimientos recientes han actuado como un auténtico test de estrés para el tejido productivo valenciano, revelando vulnerabilidades estructurales relacionadas con la planificación, la coordinación interna, la gestión de datos o la continuidad operativa.

La jornada también abordará por qué muchas organizaciones siguen considerando la resiliencia como un coste adicional y no como una inversión estratégica capaz de proteger el crecimiento, la rentabilidad y la competitividad a largo plazo. La transformación digital y la incorporación de tecnologías basadas en inteligencia artificial están redefiniendo el papel de los directivos.

Otro de los bloques destacados estará dedicado al denominado Liderazgo 4.0, un modelo de gestión que exige nuevas capacidades para dirigir equipos en entornos altamente automatizados, interpretar datos en tiempo real y tomar decisiones en escenarios de incertidumbre.

Los expertos debatirán sobre las competencias que deberán desarrollar los líderes empresariales para integrar la innovación tecnológica en la estrategia corporativa, así como sobre los cambios culturales y organizativos necesarios para que la digitalización genere un impacto real en la empresa.

La innovación tecnológica será otro de los grandes protagonistas de la jornada. Entre las soluciones que centrarán el debate figuran los sistemas de alerta temprana, la sensorización industrial, los modelos de simulación, el análisis avanzado de datos y los denominados gemelos digitales, herramientas que permiten mejorar la capacidad de anticipación y respuesta de las organizaciones.

El objetivo será identificar tecnologías accesibles también para las pequeñas y medianas empresas, que constituyen la mayor parte del tejido productivo valenciano.

La visión territorial la presencia de Ramón Blasco aportará la perspectiva del ecosistema de innovación y transferencia tecnológica representado por ai2.

Ambas visiones servirán para analizar cómo la colaboración entre empresas, centros tecnológicos, universidades, colegios profesionales y administraciones públicas puede acelerar la modernización industrial y reforzar la competitividad de la Comunitat Valenciana.

La jornada reservará un espacio específico para reflexionar sobre la relación entre innovación y gestión del riesgo.

Desde Mutua de los Ingenieros se pondrá sobre la mesa una idea cada vez más presente en los entornos empresariales avanzados: innovar no consiste únicamente en incorporar nuevas tecnologías, sino también en proteger adecuadamente los activos, garantizar la continuidad de la actividad y desarrollar mecanismos preventivos que reduzcan la vulnerabilidad de las organizaciones.

Aspectos como los mapas de riesgo, los planes de continuidad, la cultura preventiva o la evolución de los modelos de aseguramiento formarán parte de este análisis. Más allá del diagnóstico, la mesa redonda busca generar conclusiones prácticas.

Por ello, el tramo final del encuentro estará orientado a identificar iniciativas concretas que puedan ponerse en marcha durante el próximo año, desde proyectos piloto de innovación tecnológica hasta programas de formación directiva, estándares técnicos, herramientas de diagnóstico empresarial o fórmulas de colaboración público-privada.

La jornada concluirá con una reflexión compartida sobre una idea que cada vez gana más peso entre los expertos: la resiliencia ya no puede entenderse únicamente como una respuesta ante las emergencias, sino como una capacidad estratégica que determinará la competitividad futura de las empresas y de los territorios.

En palabras de Federico Torres, presidente del colegio de ingenieros industriales de Valencia "el éxito de IngeniaTECH se apoya en la sinergia institucional que se crea gracias a la participación activa de centros de investigación (Redit, Aimplas, IBV, IVIA, ITQ), universidades (UPV, Universidad Europea), el sector empresarial (Avaesen, Clúster de Energía, Fedacova, CEEI) y entidades sociosanitarias y locales, con el objetivo de encontrar entre todos soluciones reales a las necesidades detectadas".