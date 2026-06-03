Trasmed alcanza 165,5 millones de negocio tras crecer un 8% y reduce su deuda un 66%

Trasmed, naviera del Grupo Grimaldi con sede en València, cierra 2025 con una evolución al alza de sus principales indicadores económicos. La compañía de capital italiano consolida su crecimiento con ingresos de 165,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 9,4 % respecto a 2024, y consigue reducir su deuda un 66% frente al ejercicio anterior, según fuentes de la naviera. En ese sentido, logra pasar a un Ebitda o resultado bruto de explotación positivo de 21,5 millones de euros y mejorar su resultado en más de un 70%, con previsión de completar en 2026 el paso a un resultado neto positivo.

Estos avances se apoyan en el aumento constante de la actividad de Trasmed desde su fundación en 2021 tras la adquisición de las líneas entre la península y Baleares de la centenaria Trasmediterránea. Trasmed se dedica al transporte de pasajeros y mercancías. Dispone actualmente de cuatro buques que operan exclusivamente bajo bandera española (Ciudad de Palma, Ciudad de Granada, Ciudad de Sóller y Ciudad de Barcelona), y que se dedican a unir rutas entre Barcelona y València a Menorca, Mallorca e Ibiza. A esta flota se suma un quinto buque, el Gubal Trader, destinado al transporte de mercancías estratégicas para el archipiélago.

Año de consolidación

“El año 2025 ha sido un año de consolidación para Trasmed”, afirma Ettore Morace, CEO de Trasmed. “Los resultados reflejan la evolución de la compañía desde 2021 y la eficacia de las decisiones tomadas en estos años, con una mejora generalizada de todos los indicadores económicos y de actividad. En un contexto especialmente exigente para el sector, en el que aún existe desajuste entre oferta y demanda, estos datos avalan la solidez del servicio y la capacidad de la compañía para seguir creciendo y reforzando su papel en la conectividad entre la Península y Baleares”, agrega el principal ejecutivo de la compañía.

Un momento de la presentació de los resutados de Trasmed, en el SIL. / Levante-EMV

En 2025, Trasmed transportó a más de 700.000 pasajeros. En el ámbito de carga, la naviera movió 339.394 unidades de mercancía, lo que supone un aumento del 2,25% respecto a 2024, en un contexto marcado por la reconfiguración de la operativa (con la salida de un buque del servicio), que ha permitido reducir el número de viajes y, en consecuencia, las emisiones. Esta evolución refuerza su papel como actor logístico clave para el tejido productivo del archipiélago y para la cadena de suministro vinculada a sectores estratégicos de Baleares.

Reducción de emisiones

Trasmed continúa avanzando en medidas de eficiencia y reducción de emisiones. A las 16.600 toneladas de CO₂ reducidas en 2024, la naviera sumó una reducción adicional de 6.200 toneladas en 2025, elevando a 22.800 toneladas la reducción acumulada en estos dos años y reforzando un enfoque basado en la optimización constante de su operativa y el uso más eficiente de los recursos.

Paralelamente, al crecimiento de Trasmed, Grupo Grimaldi continúa reforzando su estrategia logística e industrial mediante nuevas inversiones en flota sostenible, modernización portuaria y desarrollo de infraestructuras estratégicas en el Mediterráneo. El holding italiano, líder mundial en transporte marítimo 'ro-ro', mantiene actualmente un programa de inversión superior a los 1.300 millones de euros destinado a la construcción de nueve nuevos ferries ro-pax de última generación que se incorporarán progresivamente entre 2028 y 2030.

Estos nuevos buques supondrán un nuevo avance en el proceso de descarbonización del transporte marítimo impulsado por el grupo. Las unidades estarán equipadas con propulsión dual con metanol, sistemas de conexión eléctrica a tierra (OPS) y tecnologías de eficiencia energética como recubrimientos de silicona de baja fricción, lo que permitirá reducir en más de un 50% las emisiones de CO₂ por unidad transportada respecto a los estándares actuales.