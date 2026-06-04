La C. Valenciana desarrolla en diez años el 1 % de la energía eólica que necesita antes de 2030

La Comunitat Valenciana ha desarrollado en diez años el 1 % de la potencia de energía eólica que necesita antes de 2030. Los promotores conectaron en 2020 solo 50 megavatios (MW) de los 3.000 MW que hacen falta para cumplir los objetivos de descarbonización. La patronal valenciana de empresas de energías renovables Avaesen reclama el fin del plan eólico de 2001 y que los parques eólicos se puedan instalar como los fotovoltaicos.

Según un informe de Avaesen, el desarrollo eólico se encuentra estancado pese a que la C. Valenciana necesita impulsar 3.000 MW de potencia eólica para alcanzar los 4.000 MW establecidos en el plan de descarbonización del Consell. Valencia y Castellón tienen 1.243 MW de potencia eólica y Alicante carece de aerogeneradores.

El grueso de la instalación se produjo en la primera década de los años 2000 en el marco del desarrollo del plan eólico valenciano. El análisis de la patronal renovable subraya que Alicante es una de las pocas provincias españolas en esta situación a pesar de que el plan eólico fijó tres zonas.

Pedro Fresco, director general de Avaesen y responsable del análisis, lamenta que el plan eólico de la C. Valenciana actúa como elemento disuasorio del desarrollo de este tipo de plantas. "El plan eólico es un muerto viviente. El primer paso para acabar con el bloqueo actual es que el Consell lo dé por finalizado", advierte Fresco.

Igual que los fotovoltaicos

El directivo de Avaesen subraya que el segundo paso es permitir la promoción de parques eólicos con el mismo modelo que los fotovoltaicos. "Que se puedan poner en cualquier sitio siempre que respeten la normativa ambiental. Hay zonas que con la nueva tecnología de aerogeneradores no hay problemas", añade. Pedro Fresco advierte de que si, por el contrario, se apuesta por planes especiales, la tramitación se puede demorar cinco años.

El objetivo de desarrollo eólico en España, según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), es de 62.044 MW para el año 2030, lo que implicaría instalar casi 29.000 MW en cinco años. A pesar de la enorme dificultad de instalar casi 6.000 MW al año en España, a principios de 2026 había más de 10.000 MW de proyectos eólicos con autorización administrativa de construcción y otros muchos miles de MW más en tramitación.

4.000 megavatios

En el caso de la Comunitat Valenciana, el Consell se fijó la meta de llegar a los 4.000 MW de energía eólica en 2030 (junto a otros 10.000 de fotovoltaica). Otra línea muy importante serán las repotenciaciones de parques eólicos antiguos.

Una repotenciación reduce el número de aerogeneradores de forma importante, cambiando aerogeneradores más pequeños y antiguos por otros más grandes y modernos, lo que reduce el impacto visual de los parques. Las repotenciaciones no aumentan de forma importante los MW instalados, en cambio, sí incrementan bastante la cantidad de energía al ser los nuevos aerogeneradores más eficientes en la generación de electricidad que los antiguos.

Sin embargo, en este caso la Comunitat Valenciana también está a la cola. Según los datos de la reciente convocatoria estatal de ayudas a la repotenciación de parques eólicos y centrales hidráulicas (dotada con 512 millones de euros) no se ha aprobado ni una solicitud de repotenciación eólica en la Comunitat Valenciana.

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Cambios en la normativa

Como informó Levante-EMV, la Generalitat trabaja en una modificación para dejar sin efecto una de las patas del plan eólico actualmente en vigor: un mapa que limita las zonas en las que está permitido instalar nuevas plantas. El trabajo está en una fase inicial y la idea no es derogar el plan eólico, sino modificar el Decreto Ley 14/2020 de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables.