La dueña de Estrella Galicia roza los 1.000 millones de facturación y Morás ya produce el 20% de la cerveza

Corporación Hijos de Rivera se quedó a las puertas de alcanzar una cifra simbólica en 2025. La dueña de Estrella Galicia cerró el ejercicio con una facturación de 945 millones de euros, un 6,7% más que el año anterior, cuando había alcanzado el récord de 886. El grupo presidido por Ignacio Rivera consolida así su crecimiento en un contexto complejo para el sector cervecero, que redujo sus ventas un 1% durante el año.

“Mi sueño es llegar a los 1.000 millones, e internamente lo hemos conseguido, pero ha habido unos ajustes contables y nos hemos quedado en 945, que en 2026 los superaremos y llegaremos a los 1.000”, afirmó Rivera durante la presentación de resultados celebrada en la planta de Morás, en Arteixo, un escenario cargado de simbolismo para una empresa que mantiene como objetivo estratégico alcanzar los 2.000 millones de ventas en 2030.

La mejora de la actividad se trasladó también a la rentabilidad. El beneficio neto ascendió a 110 millones, frente a los 95 obtenidos en 2024, lo que supone un incremento del 15,8%. El resultado antes de impuestos alcanzó los 145 millones, un 13,6% más, mientras que el ebitda se situó en 240 millones.

El crecimiento estuvo respaldado por el aumento de la producción y las ventas. La compañía elaboró 569 millones de litros de cerveza, un 4,4% más que el ejercicio anterior, y 253 millones de litros de agua, con un incremento del 6,4%.

“Menos pantallas y más cañas”

“Si el sector cervecero ha bajado un 1%, nosotros hemos crecido un 4,4%”, destacó Rivera, que atribuyó parte de las dificultades del mercado a los cambios en los hábitos de consumo. “La gente no está saliendo tanto y por eso se consume menos cerveza. Menos pantalla y más tomar una caña con un amigo”, señaló.

La presentación de resultados sirvió también para destacar el papel de la nueva fábrica de Morás, inaugurada hace un año y llamada a convertirse en la principal palanca de crecimiento del grupo. El 20% de los 569 millones de litros de cerveza producidos en 2025 salieron ya de estas instalaciones, apuntó Rivera. “Esta fábrica era necesaria para la compañía. Nosotros tardamos más que el resto en hacer la cerveza. Hacemos la cerveza a fuego lento”, explicó el presidente ejecutivo.

Ignacio Rivera, en la presentación de resultados de Hijos de Rivera / CARLOS PARDELLAS

La compañía ha completado la primera fase de una infraestructura diseñada para alcanzar una capacidad de hasta 900 millones de litros anuales. “Se ve la barbaridad de obra que es. Hemos acabado la primera fase, que nos da para entreteneros un rato”, bromeó Rivera. Solo en Morás se han invertido 40 millones, dentro de un esfuerzo inversor mucho más amplio. Entre 2022 y 2025, Hijos de Rivera destinó 280 millones a inversiones, de los que 170 correspondieron al ejercicio 2025.

Más empleo

El crecimiento también tuvo reflejo en el empleo. La corporación cerró el año con 2.168 trabajadores, un 6,1% más, con un 94,5% de contratos indefinidos. “Este año volveremos a contratar a más personas”, avanzó Rivera. La empresa mantuvo además su apuesta por el tejido productivo gallego, con un 88% de las compras realizadas a proveedores locales.

La internacionalización se consolida también como uno de los grandes ejes del nuevo plan estratégico 2025-2027. El grupo cuenta ya con presencia en 82 países y 11 filiales. Las ventas internacionales representan el 15% del negocio y crecen a mayor ritmo que las del mercado nacional. “Estamos seriamente enfocados en ser una compañía más internacionalizada”, afirmó Rivera. “El foco es Europa y Sudamérica, que es una posibilidad fantástica”, apuntó sobre esta última zona.

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La diversificación constituye otro de los pilares de crecimiento. Aunque la cerveza representa todavía el 80% de la facturación, la compañía quiere aumentar el peso de otras categorías sin reducir su negocio principal. “Queremos diferenciarnos mucho, sobre todo en el mercado español. Crecer con sentidiño. Queremos ser los más queridos, no los más vendidos”, resumió Rivera, que también dejó abierta la puerta a nuevas adquisiciones empresariales. “Ha sido un año intenso”, concluyó el presidente ejecutivo. “El hambre no puede faltar y vamos a seguir dando guerra”, sentenció.