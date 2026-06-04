La etiqueta manda: el consumidor español quiere frutas y hortalizas de proximidad

Mirar la etiqueta antes de llenar el carro de la compra ya no es un gesto aislado en los supermercados. Cada vez, más consumidores se detienen a comprobar el origen del producto, especialmente cuando se trata de frutas y hortalizas. El último informe de la asociación de fabricantes y distribuidores Aecoc, presentado en el 28 º Congreso de Frutas y Hortalizas celebrado ayer en València, revela que el consumidor español mantiene una valoración muy positiva de estos productos por sus atributos saludables, pero también por su procedencia.

Según el Barómetro de Frutas y Hortalizas, el 74 % de los consumidores prefiere productos cultivados en España, incluso cuando su precio es superior. La cercanía pesa y el 66 % estaría dispuesto a pagar más por productos de producción local y procedentes de pequeños agricultores. A ello se suma que siete de cada diez compradores adquieren frutas y hortalizas porque las consideran saludables, mientras que cerca del 60 % destaca su aporte de fibra y vitaminas.

El consumidor, además, quiere saber más. La demanda de información crece y el 66 % desea conocer dónde y cómo se han cultivado las frutas y hortalizas que compra. Esta inquietud refleja un interés cada vez mayor por la transparencia alimentaria, la trazabilidad y la conexión con el origen de los alimentos.

El precio, no obstante, continúa siendo uno de los grandes condicionantes. El 71 % de los consumidores afirma que presta más atención a los precios que hace unos años y casi una cuarta parte considera que las frutas y hortalizas son caras.

Más a granel y de temporada

La sostenibilidad también gana terreno en las decisiones de compra. El 96 % de los consumidores adquiere frutas y hortalizas a granel, y cuatro de cada diez afirman hacerlo para reducir el uso de envases. Además, más de la mitad concede importancia a que los productos sean de temporada y el 53 % prefiere marcas comprometidas con prácticas sostenibles. El comprador busca productos frescos, saludables y responsables con el entorno.

' Collidor', en un campo de Nules, en una foto de archivo. / Levante-EMV

Mientras, el desperdicio alimentario continúa siendo uno de sus principales retos. Las frutas y hortalizas son los alimentos que más se desechan en los hogares, y el 21 % de los consumidores reconoce que no incrementa su consumo porque los productos se deterioran antes de poder consumirlos. La frescura, por tanto, sigue siendo una fortaleza, pero también un desafío cuando no se gestiona bien en casa.

La falta de tiempo y la comodidad, de hecho, siguen actuando como barreras para consumir más frutas y hortalizas. Cerca de uno de cada cinco consumidores admite que no aumenta su consumo porque le resulta tedioso prepararlas. Para el sector, este dato abre una vía que facilite el consumo sin perder naturalidad ni valor nutricional.

Así, la conveniencia se abre paso como una oportunidad de crecimiento. El consumidor busca soluciones que le permitan ahorrar tiempo sin renunciar a la calidad, el sabor ni la percepción de frescura. En este contexto, el 70 % compra platos preparados elaborados a base de hortalizas. La aceptación aumenta cuando estos productos ofrecen sabor casero, ingredientes naturales y facilidad de preparación.

Noticias relacionadas

Reconocimiento al sector agrícola

El informe también pone el foco en el reconocimiento de la agricultura. El consumidor valora la importancia económica, social y medioambiental del sector, aunque esa percepción positiva no siempre se traduce de forma directa en sus decisiones de compra. El 84 % considera que la agricultura es fundamental para la economía y el desarrollo de las zonas rurales, mientras que el 80 % destaca su papel para garantizar una alimentación saludable.