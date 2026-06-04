Turismo
Four Seasons amplía su presencia en España con un nuevo hotel de lujo en Sevilla de la mano de Blasson
El establecimiento contará con 55 habitaciones distribuidas en cinco plantas
Redacción
Four Seasons, junto la firma española de inversión inmobiliaria Blasson, ha anunciado sus planes para ampliar su presencia en España con un nuevo hotel de lujo en la Plaza Nueva de Sevilla, cuya apertura está prevista para 2028, según un comunicado.
En concreto, el establecimiento, objeto de rehabilitación integral antes de abrir sus puertas, contará con aproximadamente 55 habitaciones distribuidas en cinco plantas e incorporará tres nuevos espacios: un restaurante a pie de calle, un restaurante y bar en la azotea y un lounge en la planta baja. Entre el resto de instalaciones, destacarán un spa, un gimnasio y una piscina en la azotea con vistas.
El proyecto arquitectónico del Four Seasons Hotel Sevilla correrá a cargo del estudio madrileño Lamela, mientras que del interiorismo se ocupará Belén Domecq, incluida en la prestigiosa lista AD100.
Tal y como ha señalado la cadena hotelera, su llegada a la ciudad andaluza pone de manifiesto su compromiso por un crecimiento "selectivo", centrado en destinos con "una profunda identidad cultural y capaces de ofrecer experiencias significativas al viajero de lujo".
En este punto, ha resaltado Sevilla como "destino de primer nivel", subrayando su "vibrante combinación de historia, arquitectura y atractivos culturales durante todo el año". "A medida que crece nuestra presencia en España, la alianza de Four Seasons con Blasson da forma a una propuesta de lujo cuidadosamente restaurada que refleja el espíritu de Sevilla, al tiempo que ofrece el servicio excepcional y la atención auténtica que nuestros huéspedes conocen y en los que confían", ha destacado el presidente y CEO de Four Seasons, Alejandro Reynal.
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