Juan Motilla, elegido por los agricultores como mejor comercio citrícola de la campaña 2025/2026

Miles de citricultores, usuarios de Naranjasyfrutas.com y asociados de organizaciones como AVA-Asaja participaron en la encuesta nacional que ha servido para elegir al mejor comercio citrícola de la campaña 2025/2026. En esta edición, el reconocimiento ha recaído en Juan Motilla, empresa ubicada en Carcaixent y con un segundo almacén en Alzira, por su compromiso con las buenas prácticas en la compra de cosechas.

El premio fue entregado ayer en la sede central de Caixa Popular, y fue recogido por Rafa Motilla, Director de Compras de la empresa. Durante el acto, destacó el orgullo que supone para la compañía recibir este reconocimiento directamente de los agricultores y subrayó su compromiso con los valores heredados: "Nuestra prioridad ha sido siempre cumplir con nuestros compromisos y actuar con honestidad en cada paso que damos", señaló. Además, destacó el valor especial que tiene este reconocimiento al proceder directamente del sector: "Que sean los propios agricultores, con su experiencia y criterio, quienes nos hayan elegido, convierte este premio en algo especialmente significativo para nosotros. Este reconocimiento refleja el conjunto de los valores que definen nuestra forma de trabajar: cultivamos relaciones duraderas, apostamos por procesos impecables y creemos en una manera honesta, cercana y humana de hacer las cosas.

Retos y oportunidades

El evento incluyó una mesa redonda moderada por Raquel Fuertes, periodista y gerente del semanario hortofrutícola Valencia Fruits, en la que se abordaron los retos y oportunidades del sector desde diferentes perspectivas. Participaron Pep Fuster, director de Germans Fuster y Mejor Comercio Citrícola 2023; Jesús Fons, gerente de Tresfrut y Mejor Comercio Citrícola 2024; Juan Mechó, gerente de Tomega y Mejor Comercio Citrícola 2025; y Yolanda Morant, presidenta de AVA Mujeres Rurales.

Pep Fuster, director de Germans Fuster, destacó que el sector atraviesa actualmente un periodo de incertidumbre motivado por diversos factores que afectan a la rentabilidad y planificación de las empresas comercializadoras y de los productores, poniendo de manifiesto la necesidad de continuar trabajando con previsión y profesionalidad.

Por su parte, Jesús Fons, gerente de Tresfrut, incidió en la importancia de seguir trabajando conjuntamente para fortalecer el valor de la marca y diferenciar el producto en los mercados. Asimismo, señaló que otro de los grandes retos pasa por maximizar el aprovechamiento en los almacenes, optimizando procesos y mejorando la eficiencia en toda la cadena de valor.

Juan Mechó, gerente de Tomega, quiso poner el foco en los agricultores como protagonistas de estos reconocimientos. Según explicó, estos premios son posibles gracias a la confianza depositada por los productores y destacó que el galardón les ha proporcionado una importante visibilidad y promoción durante el último año, reforzando su posicionamiento dentro del sector.

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Por último, Yolanda Morant, presidenta de AVA Mujeres Rurales, centró su intervención en la rentabilidad de las explotaciones agrarias, una cuestión clave para garantizar el relevo generacional y la viabilidad futura del campo. Además, puso en valor el papel de las mujeres en el sector agroalimentario, cuya contribución resulta esencial tanto en la gestión de las explotaciones como en el desarrollo económico y social del medio rural.