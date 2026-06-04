Llorca advierte en Bruselas de los "daños irreparables" para el campo por los recortes de la PAC

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha advertido hoy en Bruselas de los "daños irreparables" en el sector agrícola de la Comunitat Valenciana ante los posibles recortes en los fondos de la futura Política Agraria Común (PAC). El jefe del Ejecutivo autonómico se ha reunido con el comisario de Agricultura, Christophe Hansen, para dialogar sobre el campo, así como con el el vicepresidente tercero del Parlamento Europeo, Esteban González Pons, para coordinar acciones en defensa del campo y del sector cerámico, dos ámbitos de “vital importancia para la economía de la Comunitat Valenciana”. Pérez Llorca ha pedido al comisario de la UE "que se garantice la igualdad de trato para los productos agrarios y establezca controles tanto para los productos comunitarios como para los extracomunitarios".

Pérez Llorca, junto al conseller de Agricultura , Miguel Barrachina, ha abordado con González Pons las demandas de estos sectores, como la necesidad de una Política Agraria Común "con menos burocracia, que incluya medidas específicas que garanticen el apoyo a los agricultores jubilados y que los productos valencianos puedan competir en igualdad de condiciones en los mercados europeos". Asimismo, ha defendido la importancia de que los fondos de la PAC sigan llegando a la Comunitat Valenciana “ante los rumores de que se puedan reducir un 23%”, lo que, según ha dicho, “podría hacer un daño irreparable a nuestra agricultura”.

Cláusulas de salvaguarda

Pérez Llorca ha insistido en desarrollar medidas de salvaguarda para los productos valencianos respecto a los nuevos tratados comerciales en marcha y, en este sentido, se ha congratulado de que los productos cárnicos que vienen desde Brasil “van a estar más controlados y limitados a partir del mes de septiembre”. Además, ha planteado al representante europeo la posibilidad de que haya una marca o sello de calidad de los productos europeos y valencianos que “ofrezcan mayor seguridad al consumidor”.

González Pons, con Pérez Llorca y Barrachina, en un despacho del Europarlamento. / Levante-EMV

Ante la situación de incertidumbre que vive el sector agrario, el president ha recordado alguna de las medidas puestas en marcha por el Consell, como las destinadas a asegurar el cambio generacional en el campo, vitales para “mantener el sector primario de la Comunitat Valenciana que además es una de nuestras señas de identidad”.

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Sector cerámico

El jefe del Consell ha analizado también con el vicepresidente del Parlamento Europeo la situación del sector cerámico valenciano y los retos a los que se enfrenta tras la propuesta de descarbonización de la UE. En ese sentido, ha señalado que “hay que seguir mejorando y adaptándonos a las medidas para proteger el medio ambiente”, si bien ha solicitado un calendario realista, así como una “regulación específica” para la cerámica, ya que por sus características y su desarrollo tecnológico “no se puede comparar con otras industrias”. Insta a que se aplique un calendario realista en la descarbonización de la industria cerámica que garantice la existencia de un sector que genera más de 16.000 empleos directos y 90.000 indirectos.