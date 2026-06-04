PUERTOS
Así controla el puerto de València a los pasajeros de fuera de la UE que accedan en barco a sus instalaciones
La Autoridad Portuaria ha puesto en marcha la el primer puesto de control fronterizo de España adaptado a las normas europeas, cofinanciado en un 75% por fondos europeos y con un presupuesto de 1,17 millones de euros
El puerto de València se ha convertido en el primer emplazamiento marítimo de interés general de España en disponer de un sistema de control fronterizo para pasajeros adaptada al sistema europeo de entradas y salidas (EES). Esta infraestructura impulsada por la Autoridad Portuaria de València (APV) funciona como punto de apoyo al Ministerio del Interior en la gestión de las fronteras exteriores. La instalación del recinto del Grao permite reforzar los procedimientos de verificación de identidad, control documental y atención a los viajeros, contribuyendo a una gestión más ágil, segura y eficiente de los flujos migratorios. El proyecto está cofinanciado en un 75 % por la Unión Europea a través de los Fondos Europeos para la Seguridad Interior (FESI) y cuenta con un presupuesto de 1.174.592,59 euros, IVA incluido.
El nuevo puesto consiste en un contenedor adaptado y equipado para desarrollar labores de control fronterizo. La infraestructura dispone de amplios ventanales, aislamiento térmico, iluminación, mobiliario y tecnología de última generación para la lectura de pasaportes y la atención de los pasajeros. Su puesta en marcha responde al objetivo de la APV de colaborar de forma activa con el Ministerio del Interior y con las instituciones europeas en la mejora de la gestión de las fronteras exteriores. Además, esta actuación permite avanzar en la prevención, detección e investigación de acciones relacionadas con el terrorismo y otros delitos graves.
Tecnología de verificación
El sistema EES permite registrar los datos de entrada y salida, así como las denegaciones de acceso de nacionales de terceros países que crucen las fronteras exteriores de los Estados miembros. Para facilitar estos procedimientos, también se han incorporado tabletas de verificación, supervisión y registro, que permiten reforzar el trabajo de los equipos de control y mejorar la eficiencia en la gestión de la información en frontera.
Estrategia
Con esta actuación, Valenciaport refuerza su papel como infraestructura estratégicay avanza en la adaptación de sus instalaciones a los nuevos sistemas europeos de control fronterizo, combinando seguridad, eficiencia operativa y colaboración institucional.
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