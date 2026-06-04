TRANSPORTE
La terminal de mercancías València-Font de Sant Lluís se prepara para operar en ancho ibérico
Adif ha invertido 45 millones en un recinto con capacidad para operar 150.000 contenedores y maniobrar hasta 2.600 trenes de mercancías al año, con dos grúas pórtico con capacidad de almacenamiento de 2.500 TEU/año
La terminal intermodal del nodo logístico València-Font de Sant Lluís se prepara para empezar a operar en ancho ibérico una vez finalizada la primera fase de las obras de ampliación y remodelación integral, que han supuesto por parte de Adif una inversión de más de 45 millones de euros. Según informa el ente estatal, la nueva terminal cuenta con una capacidad para operar 150.000 Unidades de Transporte Intermodal (UTI) y maniobrar hasta 2.600 trenes de mercancías al año. Además, sus dos grúas pórtico disponen de una capacidad de almacenamiento de 2.500 TEU/año (unidad de medida que equivale a un contenedor de 20 pies).
La nueva zona intermodal está integrada por un haz logístico con 4 vías de 750 m de longitud y ancho mixto, destinadas a las operaciones de carga y descarga de contenedores, y otras 4 vías de estacionamiento de locomotoras.
Así lo han explicado en SIL Barcelona Luis Vicente Moreno Espí, director de Servicios Logísticos de Adif, y Jorge Alonso, presidente y CEO del Grupo Alonso, compañía explotadora de la terminal por un periodo de concesión de 20 años. Las obras ejecutadas han comprendido la ampliación de las infraestructuras ferroviarias, desde la superestructura a la electrificación e instalaciones de seguridad y comunicaciones.
Conexión con la ZAL
Además, Adif ultima las obras de acondicionamiento del vial de conexión entre la terminal de València-La Font de Sant Lluís y la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de Valencia. Estos trabajos se enmarcan en la remodelación de la terminal y su ejecución permitirá disponer de una conexión interna directa para el tráfico rodado desde la ZAL del conjunto portuario, mediante un vial para el tránsito de camiones y vehículos ligeros, aumentando la conectividad y eficiencia del nodo ferroportuario. El proyecto contempla la ejecución de una calzada de sentido único reversible, con carriles de 3,50 metros de anchura y un arcén de ancho variable mínimo de 0,50 metros, barreras de seguridad en los laterales y cerramientos.
Por otrolado, Adif continúa avanzando en el despliegue de la cobertura 5G en la nueva terminal logística con el objetivo de impulsar su digitalización y, con ella, la automatización de los procesos y la reducción de costes del transporte de mercancías por ferrocarril. Estos trabajos se enmarcan en el plan de digitalización que desarrolla Adif en 10 terminales logísticas en España consideradas estratégicas, con una inversión superior a los 20 millones de euros.
Las obras para la ampliación de la terminal de mercancías de València-Font de Sant Lluís, el acondicionamiento del vial de conexión entre la terminal y la Zona de Actividades Logísticas del puerto de Valencia, así como el despliegue de la cobertura 5G en la nueva terminal logística, cuentan con financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.
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