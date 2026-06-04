UV, UPV y Power Electronics analizan el futuro del almacenamiento energético

La integración de energías renovables, la volatilidad de los mercados eléctricos y la necesidad de nuevas soluciones tecnológicas sitúan al almacenamiento energético en el centro del debate del sector. En este contexto, la Universitat de València (UV), la Universitat Politècnica de València (UPV) y Power Electronics, líder mundial en inversores de energía solar y almacenamiento, celebrarán el próximo 11 de junio en el Campus de la compañía la III Jornada de Almacenamiento Energético y su Cadena de Valor, que reunirá a los principales actores de la industria energética española.

En un contexto marcado por el crecimiento acelerado de la generación renovable y los nuevos desafíos operativos de la red, el evento abordará algunas de las cuestiones que más preocupan actualmente al sector: cómo integrar más energía fotovoltaica en el mercado, qué tecnologías están liderando la innovación en almacenamiento y cuáles son las barreras que aún frenan su despliegue a gran escala. La sesión arrancará con una conferencia de Ánder Muelas, presidente de Endurance Motive, quien ofrecerá una visión sobre la evolución del almacenamiento energético y su papel estratégico en el nuevo escenario energético europeo.

En el marco de la jornada, la intervención de Christian Soler, Director de Producto y Aplicación de Power Electronics, se articulará en torno a la ponencia “Resiliencia Energética para Data Centers del Futuro”. Durante su presentación, analizará cómo la creciente demanda de procesamiento y almacenamiento de datos exige infraestructuras energéticas cada vez más robustas, escalables y eficientes. En este contexto, destacará el papel de las soluciones de electrónica de potencia ya contrastadas como elemento clave para garantizar tiempos de activación reducidos, alta disponibilidad y rendimiento sostenido en Data Centers, considerados ya infraestructuras críticas para la economía digital.

Uno de los bloques centrales de la jornada analizará la creciente complejidad de los mercados eléctricos y el impacto que está teniendo la incorporación masiva de energía solar. Bajo el título “Integración de la energía fotovoltaica en el mercado actual”, representantes de Iberdrola, Renovalia, Statkraft, Improven y Kenergy debatirán sobre estrategias de optimización, gestión de activos y adaptación a un entorno cada vez más competitivo moderados por Andersen. El debate llega en un momento especialmente relevante para el sector, marcado por precios eléctricos cada vez más variables y por la necesidad de encontrar mecanismos que permitan maximizar el valor de la energía renovable generada.

La innovación será otro de los grandes ejes de la jornada. Empresas como Hybrid Energy Storage Solutions, PBS-A Labs, Prosolia e ITE compartirán experiencias y desarrollos tecnológicos orientados a mejorar la flexibilidad y eficiencia del sistema energético moderados por AEPIBAL, Asociación Española de Almacenamiento de Energía con Baterías. Las nuevas arquitecturas de almacenamiento, la hibridación de tecnologías y la digitalización de la gestión energética serán algunos de los temas que marcarán una mesa redonda diseñada para mostrar cómo la innovación está acelerando la transformación del sector.

A pesar del fuerte crecimiento del mercado, la industria sigue enfrentándose a importantes desafíos regulatorios, financieros y tecnológicos. Precisamente estos aspectos protagonizarán la última mesa redonda de la jornada moderada por CAJAMAR, que reunirá a representantes de Hithium, Vulkan, la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) y la Asociación de Empresas de Energías Renovables y otras tecnologías limpias de la Comunitat Valenciana (AVAESEN). Los participantes analizarán cuestiones como la rentabilidad de los proyectos, la evolución del marco regulatorio, la financiación de nuevas instalaciones y las necesidades de una industria que se prepara para multiplicar su capacidad durante los próximos años.

La jornada contará además con la participación de Power Electronics, una de las compañías valencianas con mayor proyección internacional en electrónica de potencia y almacenamiento energético, reforzando así el vínculo entre universidad, industria e innovación. Con esta tercera edición, la UV, la UPV y Power Electronics buscan consolidar un espacio de diálogo técnico y estratégico que permita anticipar tendencias, compartir conocimiento y contribuir al desarrollo de un ecosistema industrial cada vez más relevante para la competitividad energética de España.

El evento podrá seguirse en directo vía streaming, previa inscripción: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=K1-qYmUmFUOkzfF83DyAWPBEG_7cOM1OmZNV4iCAwc1URjJYMTJKTzBLR1VBMzQ1N0sxTENSWUtXUC4u