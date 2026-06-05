El Colegio de Ingenieros Industriales de Valencia entrega sus ‘I Galardones a la Actividad Técnica’

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Valencia ha celebrado la entrega de sus I Galardones a la Actividad Técnica, una iniciativa que nace con vocación de continuidad para reconocer y dar visibilidad, en esta primera edición, al talento, a la excelencia y la contribución de profesionales y empresas que están impulsando la ingeniería industrial en la Comunitat Valenciana.

Con estos premios, el Colegio pretende no solo distinguir públicamente el trabajo bien hecho, sino también acercar a colegiados, empresas y al conjunto del ecosistema industrial ejemplos reales de excelencia técnica, innovación, compromiso profesional y generación de valor para el sector. La convocatoria pone así el foco en trayectorias y proyectos que merecen ser conocidos por su impacto, por su capacidad transformadora y por representar lo mejor de la ingeniería industrial actual.

Esta primera edición ha contado con la participación de Caja de Ingenieros, entidad colaboradoras del COIICV, y constituye un paso más en el compromiso del Colegio con la puesta en valor de la profesión y con el reconocimiento de quienes contribuyen a prestigiarla desde el ejercicio diario.

El premio a la Innovación, busca reconocer al proyecto visado que incorpore soluciones innovadoras, tecnologías emergentes o enfoques disruptivos que aporten valor añadido al sector industrial, ha recaído sobre la empresa de ingeniería IDOM, por su proyecto de la Gigafactoría de celdas de baterías de PowerCo en Sagunto, uno de los proyectos industriales actuales más emblemáticos.

El premio a la Trayectoria Profesional ha sido concedido a Emilio García García, en reconocimiento a su esfuerzo y ejemplaridad a lo largo de su carrera profesional, vinculada durante más de tres décadas a la innovación, al desarrollo tecnológico y a la mejora continua del sector ferroviario, así como por su contribución al prestigio de la profesión.

Otra de las empresas premiadas ha sido Grupotec Servicios de Ingeniería S.L. En este caso, la compañía ha recibido un doble reconocimiento por su compromiso con la ingeniería industrial y el empleo de calidad. Y por la confianza en la entidad colegial como organismo técnico de visado. La compañía destaca principalmente por ser una empresa líder en el sector de la energía renovable, con una especialización sobresaliente en proyectos fotovoltaicos, así como por su enfoque multidisciplinar que integra ingeniería y arquitectura.

Esta iniciativa ha permitido también que el Colegio premie a los colegiados y a las empresas, como reconocimiento a la utilización del servicio de visados y la fidelidad y generación de valor dentro del colectivo colegial.

Así, dentro de la categoría de “Premios a la fidelidad”, el reconocimiento a la Actividad Técnica Destacada por su excelencia profesional, ha recaído en el ingeniero Diego Molina, por su constancia en el ejercicio de la profesión y su confianza en la entidad colegial. Y la empresa Tower Consultores S.L., por la confianza continuada en el visado colegial, la constancia en el ejercicio profesional reglado, así como por el compromiso con la calidad técnica y la seguridad en el desarrollo de la actividad.

Dentro de la categoría de “Premios a la Contribución Colegial”, en el apartado de reconocimiento de la Sostenibilidad Colegial, el profesional autónomo premiado ha sido David Almonacid, con su empresa Cosetel, de ingeniería de instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones. La empresa cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo. Y la empresa premiada ha sido Grupotec.

Por otro lado, el reconocimiento a la Generación de Valor Profesional, ha sido nuevamente para David Almonacid y para la empresa Monsolar Ingeniería SL, por el rigor técnico en el diseño y montaje de instalaciones fotovoltaicas.

El balance de esta primera convocatoria ha sido especialmente positivo por la variedad y la tipología de las empresas y profesionales participantes, así como por la diversidad de proyectos presentados. La pluralidad de visiones, enfoques y ámbitos de actuación ha enriquecido notablemente esta edición y ha permitido mostrar una imagen amplia, dinámica y muy representativa del talento técnico que existe en nuestro entorno industrial.

Javier Abad, presidente de la Comisión de Competencia Profesional del Colegio de Ingenieros Industriales de Valencia, ha subrayado que “estos galardones quieren reconocer la dedicación, el esfuerzo y el trabajo bien hecho de profesionales y empresas que, con su rigor técnico y su compromiso diario, contribuyen al fortalecimiento del sector y al prestigio de la ingeniería industrial. En esta primera edición, además, queremos agradecer expresamente la labor de todos los premiados, porque representan un referente para el conjunto del colectivo y ayudan a visibilizar el valor que aporta nuestra profesión”.

Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros Industriales de Valencia, Federico Torres, ha señalado que “como entidad colegial, trabajamos para favorecer el desarrollo de proyectos industriales que conviertan a Valencia en un referente. Pero también tenemos la responsabilidad de dar a conocer, tanto entre nuestros colegiados como entre las empresas, el gran aporte de quienes hoy premiamos. Su trabajo, su capacidad técnica y su compromiso contribuyen de forma decisiva al progreso industrial y al prestigio de la profesión. Por eso, en esta primera edición de los galardones, queremos trasladarles nuestro agradecimiento más sincero y reconocer públicamente una labor que merece ser compartida y puesta en valor”.

Con esta iniciativa, el Colegio quiere seguir animando a que en próximas ediciones participen todavía más colegiados y empresas, con el objetivo de continuar poniendo en valor y reconociendo públicamente su trabajo, su aportación al sector y el impacto positivo que generan desde la práctica profesional y el desarrollo de proyectos de calidad.