La compaventa de viviendas en la Comunitat Valenciana encadena su cuarto mes de caídas

La compraventa de viviendas en a Comunitat Valencia ha encadenado su cuarto mes de caídas pese a la demanda insatisfecha. Las operaciones se desplomaron en abril un 8,2 % con respecto al mismo mes del año pasado, según datos del Colegio de Registradores de la Propiedad. La cifra confirma el enfriamiento del mercado inmobiliario por el alto coste de los pisos.

El frenazo inmobiliario por el cambio de ciclo está retrasando las compras entre cuatro y seis meses de media y elevando los descuentos en Valencia, según advierten las inmobiliarias. El mercado de la vivienda ha consolidado su enfriamiento en el arranque del año con un bajón de las operaciones del 8,2 % interanual, según datos del Instituto Nacional de Estadística que coinciden con los de los registradores. Las transacciones caen con más fuerza en los mercados con menos demanda extranjera.

El 44 % de las agencias de la asociación de inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Asicval) ha notado un descenso del número de clientes (por el alto precio de los pisos). La mayoría de los pisos que sale a la venta en València tiene un sobreprecio de hasta el 20 %, según el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Valencia. La tasadora UVE Valoraciones asegura que la divergencia entre los precios de oferta publicados en los portales inmobiliarios y los finalmente firmados en las notarías complica la detección de una posible burbuja.

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Obra nueva

En el caso de la obra nueva, el precio de los pisos en València ha roto el techo psicológico de los 4.000 euros el metro cuadrado, según advierte el Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València. Este tipo de pisos está en el mercado por encima de los 400.000 euros. Sin embargo, los consultores inmobiliarios advierten de que "el comprador valenciano" tiene dificultades para pagar más de 300.000 euros. La consecuencia es que este tipo de viviendas las compran sobre todo inmigrantes del resto de Europa y de Estados Unidos con un poder adquisitivo muy fuerte.