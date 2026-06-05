Geely desarrollará en Alemania y Suecia los coches que fabricará en Valencia

Geely ha abierto un centro tecnológico en Alemania y Suecia para desarrollar los coches que fabricará en Valencia. El objetivo de la compañía china es adaptar sus modelos al mercado europeo y acelerar su expansión en el continente. Geely, como informó Levante-EMV, ultima la compra a Ford de la nave Body 3 de la factoría de Almussafes, que actualmente está sin uso.

La multinacional asiática ha impulsado la creación de Geely Technology Europe (Geely Tech Europe) mediante la integración de su centro de ingeniería en Gotemburgo (Suecia) y Fráncfort (Alemania). La firma sigue la misma estrategia que Ford, que tiene su centro tecnológico europeo en la ciudad alemana de Colonia.

Geely Tech Europe colaborará estrechamente con el Instituto de Investigación Geely (GRI) en China para diseñar plataformas de sus vehículos. El centro tecnológico proporcionará soporte de ingeniería coordinado para las marcas Zeekr, Lynk & Co y Geely con el "objetivo de reducir el tiempo de lanzamiento de productos en China y en el extranjero en menos de seis meses".

La compañía subraya que planea duplicar sus proyectos de automóviles en Europa para el año que viene. Para ello son esenciales apuestas como la que quiere acometer en Almussafes. Todo apunta a que el coche eléctrico más vendido en China tendrá acento valenciano. El Geely EX2, un utilitario compacto que triunfa entre los conductores del gigante asiático, se perfila como uno de los modelos con más opciones para salir de la planta de Ford Almussafes dentro de la negociación entre el fabricante oriental y la multinacional estadounidense.

Benificio mutuo

La utilización de las instalaciones de Almussafes, tal como informó este diario el pasado febrero, es beneficiosa para ambas partes, ya que permite a Geely evitar el pago de los elevados aranceles europeos sobre las importaciones de vehículos eléctricos fabricados en China, al tiempo que da un nuevo impulso a la planta. Desde 2024, solo ha producido el Ford Kuga. El año pasado cerró con 98.500 unidades producidas. La fábrica tiene una capacidad anual prevista de 400.000 unidades.

Otras fuentes explicaron que la instalación Body 3 que está a punto de comprar Geely se construyó hace una década para ensamblar los modelos Mondeo, Galaxy y S-Max. Es una zona muy robotizada que está actualmente sin actividad porque el único modelo que produce la fábrica solo pasa por los Body 1 y 2. También es una zona en la que prácticamente no había plantilla (100 personas por turno) cuando operaba debido a su robotización.

Esa zona de la fábrica forma parte de una ampliación llevada a cabo hace más de diez años y estaba prácticamente sin actividad tras la retirada de modelos de la multinacional estadounidense.

Puerta de accedo de la factoría de Ford en Almussafes. / Perales Iborra

Multienergía

'La Tribuna de la Automoción' ha precisado que Geely analiza producir su primer vehículo en Valencia con tres sistemas de propulsión: híbrido autorrecargable, híbrido enchufable y eléctrico.

El centro de innovación que Geely ha abierto adaptará los coches a la demanda europea y a los "estrictos requisitos normativos" que impone Bruselas.

Giovanni Lanfranchi, CEO de Geely Technlogu Europe, señala: “Europa es más que un mercado clave; es un referente mundial en excelencia automotriz y satisface las exigentes expectativas de los clientes. Para tener éxito, es fundamental anticipar e incorporar las necesidades de todas las regiones desde el inicio del desarrollo. La creación de Geely Technology Europe genera una estructura de I+D verdaderamente sin fronteras, una ventaja estratégica que nos permite no solo cumplir con los estándares globales, sino también contribuir a definirlos”.

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Nuevo impulso

La entrada de un fabricante chino en la factoría de Almussafes dará un nuevo impulso a la planta valenciana. Ford Almussafes cerró el año 2025 con el mínimo histórico de producción en los 50 años de la factoría. Una tendencia a la baja que se espera también para este año, cuando las previsiones estiman la fabricación de 90.000 vehículos. La planta llegó a producir en su mejor año (2004) un total de 449.101 vehículos.