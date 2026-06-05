El negocio de las cooperativas agroalimentarias valencianas crece un 5% al alcanzar los 2.533 millones

Las cooperativas agroalimentarias de la Comunitat Valenciana facturaron algo más de 2.533 millones de euros durante 2024, lo que supone un incremento del 5% respecto al año anterior, según refleja el informe socioeconómico presentado este viernes por Cooperatives Agro-alimentàries. El valor final de la producción comercializada superó los 1.993 millones de euros, mientras que las exportaciones superaron por cuarto ejercicio consecutivo los 1.000 millones de euros, llegando concretamente a los 1.099 millones al cierre del ejercicio estudiado.

Las exportaciones siguen teniendo a la Unión Europea y, dentro de esta, a los países de la zona euro como principales destinos. Siguiendo la dinámica de ejercicios anteriores, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Portugal fueron los principales mercados de exportación, seguidos por Países Bajos, Estados Unidos, Polonia y Bélgica. Entre las cifras del sector, cabe destacar que está formado en la Comunitat por 333 cooperativas, según los últimos datos disponibles del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que corresponden al año 2018. De ellas, 243 son socias de Federació, si bien cabe destacar que representan más del 99% de la facturación total del sector. Las cooperativas asociadas cuentan con 172.134 personas asociadas, de las cuales 53.537 son mujeres, que representan de esta forma el 31,10% de la base social.

En términos porcentuales, la participación femenina crece frente al 30,3% del ejercicio anterior. Por otra parte, 24.080 socios y socias de cooperativas son menores de 40 años. Esto supone un 13,99% del total, frente al 15,63% del ejercicio anterior. Las cooperativas agroalimentarias mantienen además empleo estable y de calidad en el medio rural, con un total de 16.459 personas ocupadas y un 86% de contratos de carácter fijo o fijo-discontinuo.

"Inestabilidad geopolítica"

Con motivo de la asamblea general, el presidente de Cooperatives Agro-alimentàries, Cirilo Arnandis, ha reflexionado sobre algunos de los grandes temas de actualidad del pasado año, entre ellos la guerra comercial iniciada por el presidente Donald Trump y la inestabilidad geopolítica global, sobre la que ha asegurado que “asistimos a un cambio de paradigma en el comercio internacional que afecta directamente al sector agroalimentario valenciano, de marcada vocación exportadora”, por lo que ha reclamado “un comercio global más justo, basado en cláusulas espejo y en la exigencia de las mismas reglas y condiciones para todos”.

En su discurso inaugural, el presidente de Federació también ha incidido en cuestiones como los escenarios bélicos abiertos, los acuerdos comerciales impulsados por la Comisión, la propuesta de PAC 2028-2034, el impacto del cambio climático en la actividad agraria, la incidencia de plagas y enfermedades o la necesidad de consolidar un proceso de relevo

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La UE, en el nuevo orden internacional

La parte pública de la asamblea ha contado con la participación de Javier Ivars, asistente de investigación en el Real Instituto Elcano, vinculado al equipo de Josep Borrell, distinguished fellow de este prestigioso think tank. En su intervención, ha abordado los retos y desafíos que afronta la Unión Europea en el nuevo orden internacional que se ha configurado tras la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, la guerra comercial que ha impulsado, los conflictos bélicos en Ucrania e Irán o la pugna EE.UU.-China por la supremacía global. En la clausura de la asamblea han participado el presidente de Cooperativas Agro- alimentarias de España, Ángel Villafranca; el presidente de Cooperatives Agro-alimentàries y el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina.