Rafael Aznar, nuevo presdente del Casino de Agricultura

Rafael Aznar Garrigues ha sido nombrado presidente de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes, más conocida como Casino de Agricultura que inicia, así, una nueva etapa “desde el orgullo de una trayectoria de 167 años de historia, y con la voluntad decidida de seguir siendo una institución útil, abierta y plenamente conectada con la sociedad actual”, según ha manifestado Aznar tras el nombramiento. En la nueva junta directiva, estarán junto al expresidente de la Autoridad Portuaria de València (APV), figuran Iván Álvarez de Toledo y Gómez-Trénor, Conde de La Ventosa, Carlos de Vargas y Gómez-Pantoja, Felisa Alcántara Barbany, Gracia Burdeos Andreu, Isidro Niñerola Giménez, Cristóbal Aguado Laza, Patricia Gracía-Guzmán García, Begoña Puigmoltó Lassala, Susana Lozano Miralles, Mayrén Beneyto Jiménez de Laiglesia, Luis Alonso Stuyck, Barón de Almiserat, Francisco Martínez Boluda, Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández, Vicente Garrido Mayol, Alfonso Pascual de Miguel, Javier Gómez-Trénor Vergés, Agnès Noguera Borel y Vicente Ruiz Baixauli, entre otros consejeros que apoyarán en sus labores al nuevo presidente y representarán al Casino.

La nueva Junta incorpora perfiles representativos de la Valencia actual: empresa, emprendimiento, cultura, universidad, profesiones liberales y sociedad civil organizada. Esta diversidad fortalece la vocación histórica del Casino como institución de referencia y como observatorio atento a los cambios sociales, económicos y culturales de nuestro tiempo.

Herederos de una tradición

Herederos de una tradición nacida al calor de la Ilustración y del impulso transformador de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, la nueva junta asume la responsabilidad de custodiar un legado que ha acompañado la evolución de Valencia generación tras generación. Un legado construido desde los valores del esfuerzo, la cultura, el diálogo y el compromiso con el bien común.

Noticias relacionadas

La agricultura, como sector primario, ha sido históricamente el eje vertebrador de esta institución, convirtiéndola en punto de encuentro entre iniciativa económica, pensamiento ilustrado y vocación de servicio público. A lo largo del tiempo, el Casino ha sabido integrar a representantes del mundo empresarial, académico, profesional, deportiva y cultural, reflejando siempre el dinamismo de una sociedad en permanente transformación.