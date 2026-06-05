El sector hotelero espera un buen verano gracias al turista nacional y europeo que esquiva la guerra de Irán

Los hoteles valencianos auguran un buen verano. Las cifras que maneja la patronal del sector Hosbec lo corroboran. La ocupación hotelera en la Comunitat Valenciana en la segunda quincena de mayo fue del 86,8 %, cuatro puntos más que el año anterior. Los datos para los 15 primeros días de junio muestran que el 83 % de la planta hotelera valenciana ya está reservada. Los "responsables" son los turistas nacionales y los europeos que eligen los destinos valencianos en tiempos de inflación y tensión geopolítica.

La secretaria general de Hosbec, Nuria Montes, explica a Levante-EMV que las previsiones para la temporada de verano (del 1 de mayo al 31 de octubre) "son bastante buenas", en gran medida por la llegada de "turistas nacionales y europeos de media y corta distancia, que están a dos o tres horas en tren o avión de la Comunitat Valenciana", sostiene Montes, quien recuerda que el 57,5 % de los visitantes es internacional y el 42,5 % nacional.

La seguridad como factor decisivo

Los efectos del conflicto en Oriente Medio están, en parte, detrás de la llegada de turistas europeos que han cambiado su destino por algún rincón de la Comunitat Valenciana.

La compañía de seguros de viaje IATI ha identificado "una profunda transformación en la demanda turística de los meses de 2026 en comparación al año anterior, caracterizada por la redistribución de destinos, el aumento de la complejidad en los viajes y la creciente importancia de la seguridad como factor decisivo en la elección del destino".

El cierre y la reconfiguración de rutas en determinadas zonas obliga a las aerolíneas a rediseñar trayectos, en un entorno donde el precio del combustible ha aumentado un 60 % y se ha producido una reducción del 59 % de los vuelos en la zona del Golfo, con más de 46.000 cancelaciones registradas.

Turistas en el centro de València, durante el pasado mes de mayo. / Miguel Ángel Montesinos

Desde la compañía de seguros respaldan las palabras de Montes sobre los viajeros de media y corta distancia. "Hay un incremento de tarifas aéreas de entre el 15 % y el 25 %, los tiempos de viaje son más largos, con desvíos que añaden entre dos y cuatro horas adicionales por trayecto". Por ello, "emergen nuevas dinámicas de viaje, con una mayor preferencia por el 'slow travel', una reducción de la dependencia del transporte aéreo y un creciente interés por los viajes por carretera, cruceros o en tren", explican.

Precios más competitivos

En cuanto a tarifas, Montes señala que los hoteles valencianos no esperan abaratarlas, ya que "la Comunitat Valenciana está a la cola de precios, entre las comunidades relevantes en turismo".

La media anual por noche y persona en los hoteles de la Comunitat Valenciana se situó en 2025 en 105 euros. En temporada estival (de mayo a octubre) la media fue de 117 euros. Estas cifras llegaron a su máximo anual el pasado mes de agosto al llegar a los 146 euros. Montes añade al respecto que los precios han ido aumentando "en la senda del IPC".

La Comunitat Valenciana se desmarca así de otros destinos nacionales, como Baleares o Andalucía, que sí han rebajado sus precios respecto a otras temporadas "porque ya partían de precios altos". "Nosotros tenemos un recorrido de precios importante", dice la secretaria general de Hosbec, quien además explica que "no es una cuestión de estrategia de precios, sino de demanda".

En este sentido, desde la cadena Ona Hotels & Apartments -con alojamientos en Canarias, Baleares, Marbella o Costa Blanca, entre otros- explican que los precios "dependen de distintos factores como temporada, demanda y ocupación", que para sus establecimientos en la provincia de Alicante están en un 95 % de media estival, con un pico del 98 % para agosto.

Mejor calidad-precio

Mientras, la plataforma Billionhands ha elaborado un listado de los 10 destinos españoles "que mejor combinan precio, experiencia y atractivo turístico para este verano". Cuatro de ellos están en la Comunitat Valenciana: Peñíscola, València, Oropesa y Benicarló.

"El auge de estos destinos refleja una evolución en la forma de planificar las vacaciones. Hace unos años el principal criterio era encontrar el precio más bajo posible, hoy los viajeros buscan una combinación más amplia: destinos atractivos, buena oferta turística, autenticidad y una relación calidad-precio equilibrada", dicen desde Billionhands.

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La plataforma destaca Peñíscola, que encabeza el ranking, "por combinar playa, patrimonio histórico y una oferta turística consolidada; mientras que València une cultura, gastronomía y diversidad de experiencias. Al mismo tiempo, destinos como Benicarló ganan protagonismo como alternativas más tranquilas y accesibles".