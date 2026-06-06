Alquilar un apartamento costará este verano hasta 1.785 euros a la semana en Playa de San Juan

Alquilar una vivienda vacacional en la costa de la Comunitat Valenciana este verano tendrá un coste medio de 1.032 euros semanales, 321 euros por debajo de la media nacional, situada en 1.353 euros. En el conjunto de España, este alquiler será, de media, un 6,5 % más caro que en 2025, según los datos del nuevo informe sobre los precios del alquiler semanal en las principales zonas de costa españolas elaborado por Grupo Tecnitasa.

En la Comunitat Valenciana la subida media de los apartamentos de playa es del 8 %, según la tasadora. El incremento confirma que el mercado vacacional continúa al alza. La zona más cara para alquilar es Playa de San Juan en Alicante con un coste medio de 1.785 euros a la semana. En Oliva es posible encontrar apartamentos por 625 euros a la semana y en Cullera por 675.

La diferencia entre los alquileres más altos y las rentas más económicas continúa siendo muy significativa. En las ubicaciones más exclusivas, con mayor demanda turística y una oferta más limitada, los precios siguen alcanzando niveles elevados. El importe más alto del informe vuelve a localizarse en Puerto Banús, en Marbella (Málaga), donde un piso de 110 metros cuadrados alcanza los 3.800 euros semanales. Mientras que el precio más bajo se localiza en Playa Murallón, en Tapia de Casariego (Asturias), donde un apartamento de 55 metros cuadrados alcanza los 560 euros semanales.

Calp y Oliva

En el extremo opuesto dentro de la Comunitat Valenciana, los precios más bajos se encuentran este año en Calp, donde un apartamento de 70 metros cuadrados en primera línea de playa puede alquilarse por 625 euros a la semana, y en Oliva donde uno de 80 metros cuadrados también alcanza los 625 euros semanales. En la parte alta, Playa de San Juan, en la ciudad de Alicante, registra el importe más elevado, con un apartamento de 75 metros cuadrados entre primera y tercera línea de playa por 1.785 euros semanales.

“El mercado del alquiler vacacional en costa sigue mostrando una fuerte sensibilidad a la ubicación, la superficie, la tipología del inmueble y la cercanía real a la playa. Los datos de este año reflejan que la presión sobre los precios continúa, pero también apuntan a una cierta normalización del ritmo de crecimiento. No estamos viendo, con carácter general, los repuntes de mayor intensidad registrados en ejercicios anteriores, sino una subida más contenida en el promedio nacional”, afirma Fernando García Marcos, director técnico de Grupo Tecnitasa.

Subidas

Este año, las mayores subidas se concentran en Granada, Castellón, Cádiz, Alicante, Valencia, Murcia y Tarragona, zonas que registran incrementos superiores al 8 % en el alquiler semanal en costa.

En Alicante, además del importe más alto en la Playa de San Juan, también destacan Benidorm, con un apartamento de 75 metros cuadrados entre primera y tercera línea de la Playa de Levante por 1.730 euros semanales, y la Playa de Poniente, también en Benidorm, donde un apartamento de 70 metros cuadrados se sitúa en 1.660 euros a la semana.

En Castellón, Benicàssim, Oropesa y Peñíscola alcanzan los 1.200 euros semanales en apartamentos de 70 metros cuadrados. Por su parte, en Valencia, la Patacona registra 975 euros semanales en un piso de 80 metros cuadrados, mientras que Canet d’En Berenguer alcanza los 900 euros semanales en un apartamento de 80 metros cuadrados en zona de playa.

En un segundo grupo se sitúan Barcelona, Almería, Las Palmas, Vizcaya, Girona, Baleares y Gipuzkoa, con subidas de entre el 5 % y el 8 %.

Por debajo de ese umbral aparecen A Coruña, Santa Cruz de Tenerife, Lugo, Pontevedra y Huelva, donde los incrementos se mueven entre el 2 % y el 5 %.

Por su parte, Asturias, Cantabria y Málaga muestran una escasa variación respecto al año anterior.

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Distribución territorial

“Un año más, nuestro informe confirma que la oferta de alquiler vacacional en costa en España es muy heterogénea, tanto por localización como por características de los inmuebles. En 2026, además, observamos un cambio en la distribución territorial de las subidas. Algunas provincias que el año pasado se situaban en los tramos más altos moderan ahora su evolución, mientras que otros mercados, especialmente en el arco mediterráneo, ganan protagonismo y pasan a concentrar los mayores incrementos. Esto refleja un mercado dinámico, en el que la presión sobre los precios no desaparece, sino que se redistribuye entre distintas zonas de costa”, declara José María Basañez, presidente de Grupo Tecnitasa.