Dónde compran los españoles: Mercadona conserva el liderazgo mientras los supermercados regionales ganan terreno en el barrio

Mercadona consolida su liderazgo en la distribución alimentaria en España. Según datos de Kantar Worldpanel, la cadena de Juan Roig concentra el 27 % de cuota de mercado, muy por delante de Carrefour, segundo operador con el 9 %, y de Lidl, que alcanza el 6,9 %. Por detrás aparecen Eroski, con el 4,3 %, Dia, con el 3,8 %, y Consum, con el 3,6 %, un dato que confirma que las enseñas regionales no juegan en segunda línea, sino que compiten en frecuencia, proximidad y fidelización.

La panorámica del mercado muestra dos velocidades, en las que Mercadona mantiene una posición casi hegemónica gracias a una red densa, una marca propia reconocible y una política centrada en rotación y precio. Pero el espacio que ocupan Consum, Eroski, Ahorramás o BonpreuEsclat revela que la batalla no se decide solo por tamaño. En muchas zonas, el consumidor premia tiendas cercanas, surtidos adaptados al barrio y frescos de confianza. Consum, con el 3,6 %, queda ya muy cerca de Dia y por delante de Alcampo (2,8 %) o Aldi (2 %).

Subida de precios

El avance regional llega cuando la lista de la compra sigue siendo una de las principales preocupaciones de los hogares. La inflación alimentaria se ha moderado respecto a los picos de los últimos años, pero no ha desaparecido. El Ministerio de Agricultura, con datos del INE, situó en octubre de 2025 la subida interanual de alimentos y bebidas no alcohólicas en el 2,4 %, con un repunte mensual del 1,4 %. Destacaron las subidas de frutas frescas, huevos, carne de vacuno y aceites y grasas.

Imagen de archivo del interior de una tienda de Consum. / Levante-EMV

Cuando el ticket pesa más en el presupuesto familiar, cada cadena defiende su territorio con una estrategia. Mientras Mercadona destaca con volumen y marca blanca; Lidl y Aldi lo hacen con percepción de descuento; Carrefour y Alcampo, con promociones; y las regionales, con cercanía, frescos y conocimiento del cliente local.

El estudio de la Organización de Consumidores y usuarios (OCU) sobre supermercados de 2025 revela que los precios de la cesta de la compra subieron de media un 2,5 % respecto al año anterior, la menor subida de los últimos cuatro años, aunque con muchos productos todavía en niveles récord. El estudio recoge que los frescos se encarecieron un 6,7 %, con un aumento del 8,2 % en frutas y verduras, y que elegir bien el establecimiento puede suponer un ahorro medio anual de 1.132 euros, equivalente al 18 % de un gasto medio anual de 6.259 euros.

Como consecuencia el consumidor compara más, alterna cadenas y reparte compras. La fidelidad existe, pero se ha vuelto más exigente. Mercadona conserva una ventaja, especialmente porque su 27 % de cuota multiplica por tres la de Carrefour. Sin embargo, el crecimiento de operadores regionales sugiere que el mercado español no camina hacia un monopolio, sino hacia una convivencia entre líderes nacionales, descuentos internacionales y enseñas locales.

El valor de la proximidad

Para el sector, la escala sigue siendo decisiva para negociar, invertir en logística y sostener precios. Pero la proximidad también tiene valor económico. Según la OCU, siete de las 10 cadenas de supermercados mejor valoradas son regionales.

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En este sentido, la organización de consumidores señala en sus estudios que en la elección del supermercado influyen todo tipo de factores, especialmente cuestiones prácticas como la cercanía o estar de paso (34 %), pero también los buenos precios (21 %), la calidad de los productos (17 %) y la gama de productos disponibles (14 %).