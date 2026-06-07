Dentro de ANEM, el ‘quirófano’ valenciano que mantiene en vuelo a Air Nostrum

En el hangar de ANEM -la división de mantenimiento aeronáutico de Air Nostrum- en el aeropuerto de València no existen los silencios. El ruido de las herramientas, las comunicaciones constantes y el movimiento alrededor de los aviones forman parte de una coreografía industrial que nunca se detiene. Mientras un motor entra en revisión, otro necesita una pieza urgente y un tercero espera la autorización para volver a volar tras una incidencia. Todo ocurre al mismo tiempo.

"Esto es muy dinámico. Cada minuto tienes que resolver una incertidumbre", resume Fermín Tirado, director general de Air Nostrum Engineering and Maintenance Operations (ANEM), la división de mantenimiento de la aerolínea Air Nostrum. Desde estas instalaciones valencianas se supervisa el mantenimiento aeronáutico de una de las mayores flotas regionales de Europa y se coordina una actividad que funciona 24 horas al día.

El hangar de ANEM en València: 6.100 metros cuadrados para aviación regional

ANEM, en activo desde 2020, se ha convertido en una pieza estratégica dentro del grupo Air Nostrum, operadora de las rutas de corto y alguna de medio radio de Iberia. La compañía mantiene la flota de la aerolínea valenciana, integrada fundamentalmente por CRJ-1000 y ATR 72-600, dos modelos especializados en aviación regional. Según datos de la compañía, el hangar de València es uno de los mayores de Europa dedicados a aviación regional, con más de 6.100 metros cuadrados, a los que se suman talleres, almacenes y oficinas. Además, dispone de certificación EASA PART-145, que le acredita como Organización de Mantenimiento para realizar trabajos de revisión, reparación y mantenimiento de aeronaves y componentes bajo los estándares de la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea, y de la acreditación medioambiental ISO-14001.

Un par de aviones en revisión en el hangar de ANEM en el aeropuerto de Valencia. / Miguel Ángel Montesinos

Pero detrás de las cifras y las certificaciones hay un negocio sometido a una presión constante. Tirado habla de una industria que todavía arrastra las consecuencias de la pandemia, especialmente en la cadena de suministro y en el coste de los grandes mantenimientos.

"Las revisiones de motores que antes tardaban 90 días ahora se van a 180. Y cuando tienes que mantener la flota operativa, eso obliga a alquilar motores y asumir unos costes enormes", explica. El directivo calcula que el coste de determinadas revisiones prácticamente se ha duplicado respecto a hace una década.

La pandemia dejó una herida en la industria aeronáutica mundial. Muchos trabajadores especializados abandonaron el sector y los fabricantes todavía no han recuperado completamente la capacidad productiva previa a 2020. Esa tensión se nota incluso en piezas aparentemente sencillas. "Para algunos modelos solo existe un fabricante mundial de ventanas, por ejemplo. Si falla el suministro, no puedes ir a cualquiera", resume Tirado.

El papel de ANEM en el mantenimiento de la flota regional de Air Nostrum

ANEM opera casi como una central quirúrgica de aviación regional. La compañía realiza alrededor de 50 grandes revisiones anuales (en el momento de este reportaje hay cinco aviones en su ‘sala de operaciones’), además de inspecciones menores, cambios de motores, trenes de aterrizaje y mantenimiento correctivo diario.

La organización combina el trabajo programado con la atención inmediata de incidencias. Un impacto de aves, un rayo, una grieta en una ventana o una avería detectada durante una escala pueden alterar la operativa de toda una jornada.

Miguel Angel Montesinos

"La prioridad no es solo reparar el avión. La prioridad es el pasajero que va dentro", insiste Tirado. Esa filosofía explica el nivel de integración entre ANEM y Air Nostrum. Aunque actualmente funciona como empresa independiente, la división de mantenimiento opera como una extensión de la aerolínea.

Cómo se planifica el mantenimiento

El mantenimiento aeronáutico de una flota regional exige una planificación milimétrica. Los aviones pasan revisiones diarias, semanales y chequeos más profundos cada cierto número de horas de vuelo. A eso se suman las grandes inspecciones estructurales que pueden mantener un aparato parado durante semanas.

En el caso del CRJ-1000, uno de los modelos más singulares de la aviación europea, Air Nostrum se ha convertido prácticamente en referencia mundial. La aerolínea valenciana es uno de los principales operadores de este reactor fabricado por Bombardier, un avión de 100 plazas del que apenas quedan grandes flotas activas en el mundo.

Varios técnicos trabajan sobre los motores de una de las aeronaves de Air Nostrum. / Miguel Ángel Montesinos

ANEM ya está realizando las revisiones estructurales de 30.000 ciclos, un proceso equivalente a darle una segunda vida al aparato. Cada ciclo equivale a un vuelo. La revisión implica desmontar buena parte del avión, inspeccionar estructuras críticas y verificar que puede seguir operando con seguridad durante otros 30.000 ciclos adicionales.

"Los aviones no envejecen mal si están bien mantenidos", sostiene Tirado. "Tenemos aeronaves con muchísimas horas que vuelan mejor que otras más jóvenes".

La especialización en CRJ ha convertido a la plataforma valenciana en un actor relevante dentro del nicho de aviación regional europea. En el pasado, ANEM llegó a trabajar para operadores africanos y asiáticos, aunque en los últimos años la prioridad ha pasado a ser la propia flota de Air Nostrum.

"Ahora mismo nuestro foco es garantizar la disponibilidad de la aerolínea. Tener un avión más disponible cada día tiene un valor enorme", afirma.

El reto de mantener el talento

La actividad de ANEM moviliza a más de 400 trabajadores entre València y otras bases operativas como Madrid, Málaga o Palma. Aproximadamente 270 son mecánicos especializados. Y contar con licencia certificadora otorgada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) no es poca cosa.

La formación de estos perfiles es larga y compleja. Obtener la licencia específica y alcanzar experiencia suficiente puede requerir entre cinco y diez años.

"Un mecánico certificador no se consigue de un día para otro", señala Tirado. "Cuando firma una intervención está garantizando que el avión es seguro y que todo se ha hecho conforme a normativa".

El problema es que la competencia por estos perfiles se ha disparado. La recuperación del tráfico aéreo y el envejecimiento de muchas flotas han incrementado la demanda mundial de técnicos aeronáuticos.

Fermín Tirado, máximo responsable de ANEM. / Miguel Ángel Montesinos

"Las grandes compañías vienen, ofrecen mejores salarios y se llevan a la gente ya formada", lamenta el directivo. Esa presión obliga a reorganizar continuamente equipos entre bases y asumir costes adicionales de desplazamientos, hoteles y dietas.

Tirado reivindica así la resiliencia de un equipo muy experimentado. Muchos trabajadores acumulan décadas dentro de la compañía y han aprendido a gestionar situaciones límite en una industria donde cualquier retraso tiene consecuencias operativas y económicas.

Un mantenimiento aeronáutico de casi 100 millones de euros anuales

ANEM gestiona un volumen económico cercano a los 100 millones de euros anuales, aunque Tirado matiza que se trata más de una estructura de costes que de un negocio convencional orientado a terceros.

La compañía continúa trabajando puntualmente para Airbus en aviones de transporte militar y ayuda humanitaria CASA C-295 y CN-235, modelos utilizados por distintas fuerzas aéreas y organismos públicos europeos. En opinión de Tirado, el contexto geopolítico y el aumento del gasto en defensa incrementa "la necesidad de poner aviones a punto", considera el máximo responsable de ANEM.

Sin embargo, la gran preocupación inmediata sigue siendo la cadena de suministro o el impacto del precio del combustible sobre las aerolíneas.

"En mantenimiento aeronáutico seguimos sufriendo problemas de ‘supply chain’ desde la pandemia. Y si el petróleo continúa alto, acabará generando tensión en todo el sector", advierte.

Pese a todo, ANEM continúa la revisión de la flota de Air Nostrum. Cada incorporación obliga a reorganizar calendarios, buscar huecos en las líneas de mantenimiento y adaptar recursos humanos y técnicos.

El resultado es una actividad industrial poco visible para el pasajero, pero absolutamente crítica para el funcionamiento diario de la aviación regional española.

Mientras en las terminales los viajeros solo ven despegar y aterrizar aviones con aparente normalidad, dentro del hangar de Valencia se libra otra batalla: la de mantener en vuelo una flota sometida a la presión de los costes, las averías, la falta de piezas y la competencia global por el talento.

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Y todo ello con una premisa que Tirado repite varias veces durante la conversación: "Nuestra misión es que el avión esté disponible, sea seguro y el pasajero pueda volar".