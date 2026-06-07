Caso Servinabar y la transmisión de participaciones

A veces, una gran discusión jurídica nace de un hecho aislado, pero notorio. El caso Servinabar, vinculado en las informaciones publicadas a la investigación a Santos Cerdán, ha situado en el debate público una cuestión muy conocida por los abogados mercantilistas: ¿qué ocurre cuando la venta de participaciones sociales de una sociedad limitada no se formaliza en escritura pública?

La Ley de Sociedades de Capital es clara. Su artículo 106 exige que la transmisión de participaciones sociales conste en documento público. Además, la sociedad limitada debe llevar un Libro Registro de Socios, y solo reputará socio a quien figure inscrito en él. Es decir, una compraventa de participaciones debe documentarse correctamente, comunicarse a la sociedad y reflejarse en su libro registro.

Sin embargo, la realidad jurídica suele tener matices. El Tribunal Supremo ha venido entendiendo que la falta de documento público no provoca necesariamente la nulidad de la compraventa entre vendedor y comprador. Si existe consentimiento, objeto y causa, el contrato privado puede ser válido entre las partes. Otra cosa distinta es su eficacia frente a la sociedad y frente a terceros.

Ahí está la cuestión. Una persona puede alegar que compró participaciones mediante contrato privado, mientras otro puede sostener que, al no haberse elevado a público ni constar adecuadamente en el Libro Registro de Socios, esa adquisición no debería producir efectos societarios plenos. El resultado es una zona gris. La operación puede existir en el plano contractual, pero estar oculta para la Sociedad y organismos competentes.

Este problema no es menor. Importa para votar en Junta, cobrar dividendos, vender de nuevo las participaciones o determinar quién controla realmente una sociedad. Y adquiere especial relevancia cuando la sociedad contrata con la Administración, recibe fondos públicos o aparece vinculada a investigaciones por corrupción.

Precisamente en ese contexto se entiende mejor la propuesta incluida en el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública. La reforma plantea que las transmisiones de participaciones sociales de las sociedades limitadas se inscriban en una sección especial del Registro Mercantil y que dicha inscripción tenga carácter constitutivo. Es decir, que ser socio ya no dependería solo de un contrato privado, ni del libro interno de la sociedad, sino de figurar inscrito en el Registro.

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La intención es comprensible: cerrar puertas a la opacidad y facilitar que pueda saberse quién está realmente detrás de una sociedad. Pero una buena finalidad no garantiza siempre una buena técnica legislativa. Si el sistema se diseña de forma rígida, puede terminar penalizando a los principales implicados, como pymes, empresarios, etc. Por ese motivo habrá que ver como evoluciona y en que acaba el Anteproyecto, que tiene tanto detractores como defensores.