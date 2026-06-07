Nagore Iriberri, Premio Jaume I de Economía: "Las cuotas de igualdad son debatibles: hay que analizar objetivos y eficiencia"

Es experta en economía de género y la única mujer premiada en esta edición de los Jaume I. ¿Dónde se observan brechas más persistentes?

Que haya pocas mujeres entre los premiados no nos debería sorprender tanto porque en muchas disciplinas de la academia todavía hay pocas mujeres. En muchas de las áreas a nivel doctorado no hay tantas diferencias. Las diferencias, normalmente, vienen de la carrera académica que viene después. Hay una tubería donde se pierde mujeres cuando pasamos de profesor ayudante a profesor asociado y más tarde a catedrático.

¿Cuál es el principal obstáculo para la igualdad entre hombres y mujeres?

Históricamente, nos faltan referentes. Cuando acudía a los seminarios de teoría microeconómica mientras hacía el doctorado en la Universidad de San Diego (California), hasta después no me di cuenta de que era la única mujer que asistía. Cuando estás en un entorno en el que no tienes o hay pocos referentes estás recibiendo una señal de ‘no deberías estar aquí’. En economía solo somos un 20 % de mujeres, pero dentro de la economía hay subdisciplinas en las que esta representación cambia muchísimo. En macroeconomía o finanzas, la proporción de mujeres es mucho menor que en estudios de desigualdad en mercados laborales o trabajos más aplicados. Además, la carrera académica es larga y es costosa. Esto suele coincidir también con ciclos vitales, donde uno piensa en ser madre o padre. Y la maternidad y la paternidad, desgraciadamente, no afectan igual a hombres y mujeres.

La maternidad penaliza.

Sí. Claudia Goldin [Premio Nobel de Economía] dijo que lo que ocurre en casa y lo que ocurre en el mercado de trabajo son las dos caras de una misma moneda. Es decir, si no hay igualdad en casa, esto se va a reflejar en el mercado de trabajo.

Cuando estás en un entorno en el que no tienes o hay pocos referentes estás recibiendo una señal de ‘no deberías estar aquí’" Nagore Iriberri — Economista

¿Las cuotas de igualdad son necesarias?

Aquí surgen dos cuestiones: ¿consigue su objetivo de aumentar la representación de la mujer o de ciertos grupos sociales? y ¿qué efecto tienen en la eficiencia? Cada vez que damos ventaja a un grupo social hay que mirar quiénes son los perjudicados, quiénes los aventajados. ¿Supone una mejor selección o peor? Las cuotas siempre son debatibles. Hay que analizar si consiguen lo que pretenden y qué nos traen en términos de eficiencia y calidad.

¿Las nuevas generaciones rompen los sesgos de género o simplemente lo están trasladando a otros ámbitos?

Parece que estamos en una especie de retroceso en algunas concepciones, incluso algún uso un poco maquiavélico de algunos conceptos como qué es el feminismo. Pero los jóvenes tienen más referentes que los que tuvimos nosotros en todos los campos.

Ha estudiado cómo reaccionan hombres y mujeres ante la misma presión, sobre todo en el ámbito académico. ¿Qué conclusiones ha sacado?

Las diferencias de género siempre van en detrimento de la mujer cuando aumenta la presión. Es decir, la evaluación continua sería más favorable a las mujeres y el aumento de la presión en ciertas o pocas pruebas iría en favor de los hombres.

Nagore Iriberri. / Levante-EMV

¿Eso explicaría que haya menos mujeres en las cúpulas directivas de las empresas?

Puede ser uno de los factores que explique por qué en ciertos tipos de trabajo hay una representación menor de las mujeres.

Si lo trasladamos al mundo de la política. ¿Una mujer que gobierna, lo hace de distinta manera a un hombre?

Ahí entra el tema de la selección. Cuando alguien accede a ese tipo de poder, seguramente no se distingue mucho, porque ha aprendido cómo manejarse en esos entornos.

¿Una jefa está sometida a más presión que un jefe?

La cuestión es que asignamos características diferentes a una mujer con ambición y a un hombre con ambición. Asignamos o atribuimos como características o adjetivos diferentes a una mujer con ambición y a un hombre con ambición. Esto está basado en estereotipos y hay que romperlo. Hay asociaciones subjetivas que las tenemos muy integradas y que incluso son muy difíciles de reconocer hasta que uno se escucha a sí mismo.

Estamos en un momento de uso un poco maquiavélico de algunos conceptos como qué es el feminismo" Nagore Iriberri — Economista

Es experta en economía conductual. ¿Cómo afectan las pequeñas decisiones al mundo de la economía?

La economía conductual pone en evidencia qué factores que en un modelo más clásico, racional, no tienen ningún efecto, realmente puede mostrar que sí lo tienen. Pueden ser factores psicológicos o sociales. Todos estos factores nos ayuda a tener unas predicciones más fiables y realistas de cómo se comporta la gente.

En ese sentido, ¿hay mucha diferencia entre hombres y mujeres en cuanto al riesgo financiero, de las decisiones económicas que tomamos?

Hay dos evidencias bastante constatadas. Por una parte, en muchas de las mediciones que se han hecho de aversión o preferencia del riesgo, diríamos que las mujeres son más aversas al riesgo que los hombres. Sin embargo, se ha demostrado que la manera de medir también influye en el resultado. Es decir, para tener este resultado, entre las opciones tiene que haber una que evite totalmente el riesgo. Hay muchas encuestas que miden el conocimiento financiero básico. En estas se encuentra que las mujeres se supone que saben menos de estos conceptos básicos. Pero muchas de estas encuestas incluye la respuesta ‘no lo sé’. Y las mujeres tienen una probabilidad mayor de elegir esa opción.

Entonces, somos más cautas.

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Puede haber dos razones. Puede ser que sean más cautas, es decir, tengas una aversión al riesgo y puede ser una cuestión de confianza. Igual un hombre y una mujer saben exactamente lo mismo, pero yo le asigno una probabilidad menor a que realmente la respuesta que yo tengo en la cabeza es la correcta. Eso se llama autoconfianza. Y es un factor muy importante en muchas de las decisiones que tomamos.