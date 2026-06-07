Las plantas también ‘hablan’ para quejarse

Las plantas emiten ultrasonidos cuando sufren estrés. Se puede escuchar cómo ‘hablan’, cómo lanzan esas vibraciones imperceptibles para el oído humano aunque son recogidas con micrófonos especiales. Son ‘quejidos’ que ganan en frecuencia, según se agudiza la falta de agua, mientras las imágenes aceleradas confirman simultáneamente cómo sus hojas y tallos se marchitan. No todo lo que una planta comunica es visible. Es el descubrimiento de cómo los vegetales estresados -no sólo por el agua sino también por el ataque de insectos u hongos- reaccionan y emiten sonidos. Se trata de un asunto que fue acreditado en 2023 por la Universidad de Tel-Aviv (Israel) y que ahora, el Instituto de Biología Celular y Molecular de Plantas (IBMCP, centro mixto del CSIC y la UPV), ha conseguido generar el mayor atlas sonoro de plantas del mundo tras grabar imágenes y ultrasonidos de cultivos como tabaco, tomate, pimiento y pepino, entre otras.

Este centro valenciano ha grabado 30.000 horas y450.000 registros ultrasónicos y otros tantos miles de metadatos (variedad, genotipo, edad de la planta, temperatura, humedad de aire y suelo, PH de la tierra o nivel de CO2), cuya información es procesada por Inteligencia Artificial (IA). Y ese es el valor añadido de la investigación posterior generada, que permitirá programar un riego ajustado y automatizado para ahorrar recursos, optimizar rendimientos o incluso en sentido contrario, emitir ultrasonidos desde el campo para ahuyentar a las polillas o combatir plagas tan graves para el tomate como Tuta absoluta, reduciendo fitosanitarios.

Como explica el responsable del proyecto PUA (Plant Ultrasound Atlas), Javier Brumós, «seleccionar las plantas menos ‘habladoras’» facilitará identificar «individuos más tolerantes a la sequía» y localizar los genes responsables de tal cosa para poder ‘editar’ su genoma.

El caso expuesto por el citado científico es solo un ejemplo de la revolución de la biotecnología que se avecina en la UE y que en buena parte vendrá dada gracias a la nueva regulación de las llamadas nuevas técnicas de edición genética (NGT, por sus siglas en inglés) que en junio-julio está previsto será ratificada por el Parlamento pero que no entrará en vigor hasta, una vez se desarrolle la ‘letra pequeña’, 2028.

Investigador del IBMCP (a la izquierda) e invernadero del centro de experiencias. / Levante-EMV

A este panorama convendría añadir la reforma, inspirada también en la apertura y flexibilización que supondrá este nuevo reglamento, de la normativa comunitaria en materia de microorganismos genéticamente modificados (MMG).

Edición genética

Así lo pone de manifiesto Ana Judith Martín de la Fuente, secretaria del Consejo Interministerial de Organismos Modificados Genéticamente del Ministerio de Agricultura, quien avanza que la adaptación regulatoria «a las especifidades de los MMG» y la apertura de un procedimiento acelerado para algunos de estos microorganismos podría permitir la llegada al mercado de una nueva generación de biofertilizantes, bioestimulantes -para mejorar la fertilidad del suelo- o de biopesticidas -contra plagas, sin química-.

Serían bacterias, levaduras, hongos microscópicos o microalgas editados genéticamente para que realicen una función, como producir una molécula, degradar un residuo o ser usados cono aditivos, aromas o para generar nuevos alimentos. Al contrario que la mejora de plantas a través de técnicas de edición como el CRISPR, este terreno aún es virgen en Europa y de hecho y a pesar de que la tecnología está ahí, la UE no ha recibido aún solicitud alguna para registrar algún evento MMG. La EFSA, la agencia de seguridad alimentaria, ha descartado ya riesgos para la cadena alimentaria lo que justificaría un giro en la línea de otras tantas regulaciones ya vigentes en el resto del mundo desarrollado, hacia una legislación más flexible que la actual -que es la de los organismos transgénicos- y «basada en el producto resultante».

Expertos en transferencia tecnológica -como el propio presidente de Biovegen, José María Fontán; Carlos Baixauli, director del Centro de Experiencias de la Fundación Grupo Cajamar de Paiporta; Oriol Alcoba, de Esade o Purificación Lisón, catedrática del departamento de Biotecnología de la UPV y miembro de la EFSA del GMO Network Subgroup NGTs- coinciden en remarcar el cambio «geopolítico» que la Unión Europea está experimentando a la hora de promover la biotecnología agraria.

«Al mismo nivel que la IA, el desarrollo de los semiconductores (chips), la computación cuántica y las políticas de defensa», destacan algunos de ellos. Especial mención mereció la aportación de Emilio Rodríguez Cerezo, active Senior Programme del Joint Research Centre de la Comisión, quien matizó que ese «impulso a la biotecnología dado por la UE, con regulaciones y fondos, será si cabe mayor que en la agricultura para sus aplicaciones en medicina humana».

Israel toma la delantera

El fenómeno descubierto por los científicos israelíes y aprovechado ahora por los valencianos del IBMCP es conocido como 'cavitación'. En una planta, el agua sube desde la raíz hasta las hojas por unos conductos muy finos llamados xilema. La cavitación se produce cuando se forman una suerte de burbujas o cavidades dentro del agua en esos vasos que la transportan.

Las vibraciones y los ultrasonidos se generan cuando hay sequía, daño, congelación, infección (por bacterias) u obstrucción (por ejemplo causada por hongos) o exceso de tensión en tales conducciones. Después de la cavitación suele producirse una embolia xilemática, es decir, el vaso queda ocupado por aire o vapor y ya no puede transportar agua con normalidad.

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El IBMCP trabaja sobre tomates editados más sabrosos y nutritivos, de la mano de la mayor cooperativa arrocera, Copsemar, está mejorando también con CRISPR variedades como 'Albufera' y 'Sendra' para que sean resistentes al principal mal de este cereal, la pyricularia, y que tengan mayores rendimientos y capacidad para adaptarse a la sequía; ha obtenido plantas ‘centinela’ para activar un gen que las hace fluorescentes cuando son atacadas por un virus; en nuevos sistemas para la regeneración ‘in vitro’ de plantas (conseguir que a partir de una hoja, una raíz, un tallo o un embrión se pueda volver a formar una planta completa en laboratorio) tan pronto para facilitar la multiplicación del cultivo como para trasladar eficazmente la edición genética.