Salud pública

La gran mayoría de nuestros ayuntamientos están fuera de la ley. En concreto, más del 90% incumplen la Ley 5/1995 de la Generalitat Valenciana relativa a los Consejosa grarios municipales. Casi la mitad de los municipios consultados, el 47%, no ha encontrado tiempo en treinta años para constituir el consejo agrario. Y de los que sí lo tienen, el 24% nunca lo convoca y el 68% no se reúne con la periodicidad trimestral de obligado cumplimiento.

Este fracaso tiene sus consecuencias en las actuaciones de competencia municipal que no se hacen o se hacen mal. Un caso que clama al cielo es la pasividad frente a los campos abandonados, que son refugio de ratas, conejos, jabalíes, plagas... Es habitual que agricultores -también paseantes o ciclistas- nos llenemos de garrapatas que propaga la fauna salvaje. Pese a las precauciones -sprays en la ropa e inspecciones al volver del campo- las garrapatas muchas veces colonizan las casas y se transmiten a familiares. En caso de ver alguna enganchada a la piel, hay que acudir al ambulatorio para que la quiten, ya que ha habido infecciones que han acabado en hospitalizaciones e incluso muertes de mascotas y personas por ls citados efectos.

Los animales silvestres roen raíces, troncos y cosechas, rompen gomas de goteo, arrancan plantones. En el interior, ciervos y corzos impiden plantar en muchos huertos. Y cada vez hay menos cazadores y menos batidas por la demonización del colectivo, las limitaciones normativas y la inacción de ayuntamientos. El exceso de cabras montesas descontrola la sarna. Las aves propagan la gripe aviar. Los jabalíes de Cataluña ya están infectados de peste porcina africana. Si tienes al lado un campo perdido, mucho cuidado con trips, ácaros, piojo rojo, cotonets, etc. Hasta los caracoles, después de un invierno lluvioso, son demasiados para impedir daños en plantas, hortalizas y frutas.

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La desidia de las administraciones públicas ytanto de España como del resto de paíse de la UE también se evidencia en los caminos e infraestructuras por arreglar, con más baches, más derrumbes y más accidentes de tráfico. En suma, estamos hablando de un conjunto de problemas, pero el más grave es el de salud pública. Quien piense que los animales salvajes son de compañía se equivoca. Una cosa es la ideología del ecologismo radical y otra la realidad que vivimos cada día. La salud y la calidad de vida de las personas merece más respeto y que se tomen las medidas adecuadas.