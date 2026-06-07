Valencianos en la gigafactoría de Volkswagen en Alemania: "Estamos ante una oportunidad única"

Un grupo de valencianos se forma en la gigafactoría alemana de Volkswagen en Salzgitter para estar preparados para el arranque de la planta de Sagunt. Son los operarios que estarán con las máquinas y se encargarán de formar a sus compañeros.Volkswagen también está enviando a parte de los trabajadores que ha contratado a un laboratorio de celdas de baterías que tiene en la ciudad china de Dailan, que se encuentra a 800 kilómetros al este de Pekín y a 300 al oeste de la frontera con Corea del Norte.

Adele Balseviciute se muestra orgullosa por trabajar para PowerCo y estar formándose en Alemania. «Tengo 28 años, soy ingeniera química y estoy acabando el doctorado en la Politècnica de València. Estoy aquí con PowerCo porque creo que es una oportunidad única y sobre todo para contribuir al futuro de la movilidad sostenible», apunta. La joven añade que trabaja en el laboratorio químico donde hace pruebas y testeos de materiales. «Es una experiencia única aprender de primera mano cómo se lleva todo a cabo y practicar con los equipos para llegar a Valencia y ponernos manos a la obra en cuanto lo podamos hacer», añade.

Kacem Claramunt estudió química en la Universitat de València y decidió entrar a trabajar en la gigafactoría por la oportunidad de conocer un sector nuevo en crecimiento. «Vamos a estar aquí para formarnos y sobre todo para familiarizarnos con los equipos que utilizaremos después en Sagunt. Es la manera de en un entorno realista», señala.

Su compañero Diego Cuenca destaca que el proceso de fabricación es «bastante difícil». «Hay que tener sobre todo mucha limpieza para evitar las partículas que pueden dañar la producción. Yo trabajo en la parte de limpieza técnica del laboratorio», explica.

Formación

Volkswagen pregunta a todos los candidatos a entrar a trabajar en la gigafactoría de baterías de Sagunt si están dispuestos a formarse en China o Alemania. Las condiciones para trabajar en la planta pasan por la aceptación del sistema de turnos americanos, que puede conllevar el trabajo durante siete días seguidos.

La empresa va a habilitar un servicio de autobús con varias rutas desde València y otras localidades del área metropolitana, como hacen otras multinacionales como Ford o la empresa de trenes Stadler. El precio de las horas extras todavía no está fijado, pero rondará el doble de una normal. Los turnos de trabajo americanos consisten en jornadas intensivas de ocho horas de lunes a viernes o de lunes a domingo (en función del contrato). La planta va a operar en tres turnos de ocho horas durante los siete días de la semana.

La filial de baterías de Volkswagen está contratando desde enero, sobre todo, a operarios que han estudiado Formación Profesional para trabajos de mantenimiento, producción, calidad y logística.

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Ventajas

Volkswagen ha diseñado un amplio paquete de incentivos para captar trabajadores para la gigafactoría de baterías de Sagunt. El grupo alemán ofrece distintos conjuntos de beneficios en función del puesto y el perfil del candidato. Los puestos de más responsabilidad tienen acceso a coche de empresa, seguro médico completo para toda la familia, ayudas a la comida y al gimnasio, y precios especiales en la compra de vehículos. Los perfiles más básicos tienen como beneficios comedor subvencionado, ayudas al seguro médico y descuentos en la compra de coches.